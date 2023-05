Cosa ne pensa l’autore

Manuel Giusti - Purtroppo, il fenomeno della caduta dalle finestre e balconi può accadere a chiunque, senza alcuna distinzione di età o condizione sociale, e può rivelarsi estremamente pericoloso, se non anche fatale. Nella maggior parte dei casi, queste cadute sono causate da una distrazione momentanea o da una mancanza di attenzione, ma ciò non significa che non si possano adottare dei comportamenti preventivi. Inoltre, è importante ribadire l'importanza di effettuare una corretta manutenzione di balconi e finestre, per evitare il rischio di cedimenti o di rotture che possono essere all'origine di situazioni drammatiche.