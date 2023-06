L’ennesimo comportamento intenzionale, avvenuto nella casa circondariale di Castrogno, ha visto coinvolto un sostituto commissario della Polizia Penitenziaria che è stato ferito da un detenuto di nazionalità italiana. Il detenuto ha obbligato il sostituto commissario a ricorrere alle cure mediche dell’ospedale Mazzini, dove è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni.

Il sindacato di Polizia Penitenziaria Si.N.A.P.Pe ha reso nota la notizia attraverso una nota nella quale sottolinea come la situazione delle case circondariali italiane sia diventata ormai insostenibile. Gli operatori del settore della giustizia penale stanno subendo sempre più spesso atti di violenza da parte dei detenuti, mettendo a rischio la loro incolumità.

In questo clima di incertezza e pericolo, il sindacato lancia un appello alle istituzioni competenti affinché assumano seri e decisi provvedimenti per tutelare gli operatori, discriminando nettamente tra coloro che desiderano seguire il percorso rieducativo e chi, invece, manifesta l’intenzione di non adeguarsi alle norme di comportamento previste dalla giustizia penale.

Il problema delle case circondariali italiane è da tempo all’attenzione delle istituzioni, ma le soluzioni prospettate non sembrano essere sufficienti per debellare la sistematica violenza che si ripete più volte all’anno. La questione richiede una risposta immediata che deve essere adeguata e concreta. Gli operatori della giustizia penale non possono continuare a vivere in una situazione di costante pericolo a causa della grave situazione nelle case circondariali che attualmente si verifica in Italia.

Il detenuto subita dal sostituto commissario della Polizia Penitenziaria è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di violenze subite dal personale della casa circondariale. Necessarie, dunque, urgenti riforme e investimenti volti a migliorare le condizioni di lavoro e le risorse messe a disposizione del personale della casa circondariale per garantire una maggiore sicurezza e l’effettivo rispetto della dignità umana delle persone detenute.

Infine, sarebbe opportuno promuovere la formazione di un ambienti detentivi che possano favorire l’inclusione sociale e la riabilitazione dei detenuti, contribuendo così alla diminuzione degli episodi di violenza e alla prevenzione del fenomeno della recidiva.