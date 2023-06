Un boato assordante ha squarciato il silenzio della frazione di Sardinara, in provincia di Teramo. Immediatamente, i soccorsi sono accorsi sul luogo della disgrazia all’interno di un edificio, una cantina è saltata in aria al piano interrato dell’immobile, destinata a garage e adibita a cucinino di servizio.

Purtroppo, il bilancio della deflagrazione è disperato: una persona è morta e una è rimasta ferita. La persona deceduta è il proprietario della casa, un uomo di 63 anni che è stato investito direttamente dall’esplosione e che, purtroppo, non ha avuto scampo. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto ad estrarlo dall’interrato e a trasportarlo in ambulanza all’ospedale Mazzini, ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare.

La moglie, invece, è riuscita a salvarsi: ha riportato solo leggere ustioni ed è stata trasferita nella stessa struttura sanitaria. Le cause della violenta deflagrazione sono ancora tutte da accertare: i tecnici incaricati di stabilire le responsabilità stanno indagando su questa vicenda e non si escludono responsabilità umane o problemi tecnici.

Nel frattempo, l’edificio è stato posto sotto sequestro per effettuare ulteriori approfondimenti e verifiche necessarie. Un evento di questa portata, purtroppo, non può passare inosservato: sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Teramo per assicurare le procedure di sicurezza e i provedimenti di competenza. La forte onda d’urto ha divelto la copertura metallica del vano scala dell’edificio e ha sollevato il resto del tetto in pannelli metallici che sono ricaduti e si sono appoggiati sulle pareti in muratura.

Un lutto che ha scosso e sconvolto l’intera comunità di Sardinara. Tutto il paese è in attesa di ulteriori approfondimenti e di notizie, nella speranza di fare chiarezza e di evitare che eventi del genere accadano ancora. Intanto, la sensazione di sgomento e di tristezza rimane nell’aria, come una nuvola densa e grigia che emana dolore e tristezza.