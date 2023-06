Un bambino di 3 anni è stato dimenticato per 8 ore su uno scuolabus a Campli, in provincia di Teramo, rischiando di causare una tragedia. Solo nel pomeriggio, intorno alle 15:30, l’autista del mezzo e l’assistente si sono accorti di aver lasciato il piccolo sul bus. Una volta riportato alla madre, hanno riferito l’accaduto scusandosi e chiedendo di non essere denunciati.

La zia del bambino ha raccontato l’incidente sui social. Il Comune ha inviato una richiesta formale di spiegazioni alla ditta che gestisce l’appalto del servizio scuolabus. Il bambino è stato recuperato appena in tempo, poiché ha iniziato a sentirsi male. Dopo essere stato portato in ospedale e sottoposto ad analisi e accertamenti, i medici hanno riferito che il bambino era completamente disidratato, ma il peggio è stato evitato.

La zia ha dichiarato che il bambino non ha mangiato per oltre 24 ore e che il medico del pronto soccorso ha consigliato di farlo valutare da uno psicologo pediatrico a causa del trauma subito. Secondo la zia, la dimenticanza è avvenuta perché l’assistente non ha controllato e non ha considerato che un bambino può addormentarsi.

I familiari hanno sporto denuncia e i carabinieri stanno indagando sulla vicenda.I due dipendenti del comune, quando hanno ritrovato il bambino, non hanno chiamato il 118 né un’ambulanza per portarlo in ospedale, ma hanno continuato a fare il giro come se nulla fosse. Il bambino non riusciva a svegliarsi una volta arrivato a casa. L’assistente dello scuolabus è stata temporaneamente sospesa in attesa delle indagini, mentre per l’autista al momento non sono stati presi provvedimenti. Il sindaco ha chiesto spiegazioni alla ditta responsabile dell’appalto.

L’amministrazione comunale ha inviato una richiesta formale di spiegazioni alla ditta che gestisce il servizio di trasporto scolastico e ha comunicato che l’operatrice sospesa è stata già rimossa dall’incarico. La famiglia del bambino è in costante contatto con il Comune, che si riserva il diritto di intraprendere le misure necessarie a tutela della famiglia, del minore e dell’amministrazione comunale. La minoranza consiliare ha chiesto misure per garantire un servizio di trasporto scolastico sicuro ed efficiente.