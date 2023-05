Tenta il di farla finita con una bombola del gas. Salvato dai carabinieri

La Centrale Operativa dei Carabinieri di Teramo ha ricevuto una telefonata preoccupante da parte di un 37enne della provincia di Roma riguardo alla mancata risposta del padre alla chiamata di quest’ultimo. L’uomo, che si trovava nell’abitazione familiare di Pietracamela, temeva che suo padre avesse subito un sinistro o si fosse verificata una disgrazia. Gli operatori della Centrale Operativa hanno subito attivato il protocollo di emergenza per risolvere la situazione, richiedendo l’intervento dei Carabinieri della stazione di Nerito di Crognaleto e delle squadre del personale medico e dei Vigili del Fuoco di Teramo.

I militari, una volta raggiunta l’abitazione dell’uomo anziano, non l’hanno trovato al suo interno e hanno quindi deciso di estendere le ricerche alle pertinenze della casa. Grazie alla tempestività delle operazioni, l’aspirante suicida è stato trovato in un fondaco, ancora in vita ma in stato di semi-coscienza, nell’atto di inalare gas GPL da una bombola per uso domestico.

Il pronto intervento unitario dei militari, del personale dei Vigili del Fuoco e del personale medico ha consentito di portare in salvo il malcapitato 72enne della provincia di Roma che è stato trasportato all’ospedale di Teramo per le cure necessarie. Attualmente non corre pericolo di vita.

Gli abitanti di Pietracamela e della provincia di Teramo possono essere fieri dell’efficienza e della prontezza di risposta dei servizi di emergenza nel territorio. È importante che ognuno resti vigile e pronto a segnalare tempestivamente ogni evenienza che possa mettere a rischio la vita o la sicurezza dei cittadini.

L’episodio ha creato profonda preoccupazione e ha scosso la comunità locale, che ha immediatamente espresso vicinanza e solidarietà all’uomo e ai suoi cari. Ciò che è accaduto ha evidenziato l’importanza di sensibilizzare i cittadini sui segnali di allarme che possono precedere un atteggiamento di questo tipo. Non è ancora noto quali siano state le ragioni di tale gesto estremo, e sono in corso indagini per scoprirle.

Nel frattempo, la comunità di Pietracamela si impegna a fornire il supporto necessario all’uomo e alla sua famiglia, e a promuovere iniziative di prevenzione nei confronti del giovane. L’evento ha, inoltre, suscitato una riflessione più ampia sulle problematiche psicologiche e sociali che spesso portano le persone a compiere scelte estreme come togliersi la vita. È importante, infatti, che la società sia sensibile alle difficoltà che molte persone incontrano nella vita e sappia fornire loro il sostegno adatto a superare i momenti difficili.