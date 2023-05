Tenta di togliersi la vita dandosi fuoco davanti all’ospedale

Si sono vissuti attimi concitati nel pomeriggio del 31 maggio a Brindisi, dove un uomo di 32 anni ha tentato di togliersi la vita dandosi fuoco all’esterno dell’ospedale Antonio Perrino. Tutto è accaduto in pochissimi istanti. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, l’uomo è arrivato a bordo di un’auto nel parcheggio dell’ospedale, poi ha tentato di entrare dall’ingresso principale del presidio sanitario, ma qui ha trovato la resistenza di alcune guardie.

Nessuno però di aspettava quello che aveva in mente il 32enne. Quest’ultimo è infatti tornato in macchina e ha preso una bottiglietta contenente del liquido infiammabile, appicando il fuoco. Immediatamente l’uomo è stato soccorso in primis dalla vigilanza che ha usato gli estintori in dotazione per domare le fiamme che avevano avvolto il suo corpo.

In Rianimazione

L’episodio è tutt’altro che casuale ed è strettamente collegato a quanto avvenuto il 29 maggio scorso a Galatone, in provincia di Lecce, dove appunto lo stesso 32enne ha aggredito la moglie con un coltello per poi darle fuoco. La giovane, una sua coetanea, si trova ricoverata da allora proprio nel reparto Grandi Ustionati del Perrino di Brindisi.

Le sue condizioni sarebbero gravi. Gravi sono anche, purtroppo, le condizioni del 32enne che ha tentato l’insano gesto all’esterno dell’ospedale. Da quanto è dato sapere il 32enne avrebbe ustioni sul 90% del corpo, il 30% delle quali sarebbero di terzo grado. Al momento non si sa se la sua vita possa essere in pericolo.

La sua situazione è comunque seria. La zona è stata transennata dalle forze dell’ordine, sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato i carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi. I primi soccorsi come detto sono stati forniti dalle guardie giurate che presidiavano la zona, e dal conducente di un pullman Stp presente nei paraggi. Anche quest’ultimo è intervenuto utilizzando un estintore, presente a bordo dell’autobus.