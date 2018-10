Taranto, il legale dell’uomo che ha lanciato la figlia dal balcone si rifiuta di difenderlo

Un colpo di scena inaspettato quello che vede protagonista il legale dell’uomo che, dopo aver tentato di uccidere il figlio maggiore con una coltellata al collo, ha lanciato la figlia più piccola dal balcone, riducendola in fin di vita. Il padre si trova rinchiuso nel carcere di Taranto, ma dopo aver fatto il nome del legale che avrebbe seguito il suo caso per difenderlo, l’avvocato si tira in dietro.

Il caso

Quella della famiglia di Taranto è stata una storia che ha fatto rimanere tutti quanti senza parole. La donna aveva da qualche tempo lasciato il marito, precedentemente denunciato per violenza fisica in famiglia, ma l’uomo non voleva accettare quella separazione.

Per far soffrire la moglie, l’uomo ha deciso di vendicarsi sui due figli della coppia, il più grande di 14 anni colpito al collo con un coltello, e la più piccola di appena 6 anni, lanciata dal balcone del terzo piano e ridotta in fin di vita.

Secondo le ricostruzioni, il padre aveva addescato il figlio in un vicino capannone, con la scusa di fargli vedere la madre. Qui avrebbe provato a colpirlo al collo con una lama molto affilata. Grazie ai buoni riflessi del figlio e alla sua rapida fuga, il colpo inflitto non è stato mortale. Dopo aver tentato di uccidere il figlio maggiore, si è recato a casa della moglie dove si trovava la figlia di appena 6 anni, compiendo così il folle gesto di lanciarla dal terzo piano dell’edificio, e riducendola così in fin di vita. La piccola si trova ancora in ospedale in un coma molto profondo ed in condizioni critiche.

Il rifiuto del legale

Nicola Cervellera non è nuovo nella difesa di quel padre, denunciato due anni prima per violenza e maltrattamenti in famiglia, e assistito proprio dallo stesso Cervellera. Questa volta però, l’avvocato non ne ha voluto sapere del caso e di quel padre che ha provato ad uccidere entrambi i suoi figli. “Per ragioni personali e professionali” Nicola Cervellera non difenderà il suo cliente. Queste le motivazioni portate dall’avvocato, che obbliga così gli Uffici giudiziari a nominare un legale di fiducia che avrà l’arduo compito di difendere l’uomo.