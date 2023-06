Tacco nella grata, anziana cade di peso con il volto a terra: fa causa all’ospedale

Una donna di 74 anni rimase intrappolata con il tacco nella fessura della grata del camminamento che porta all’ospedale San Martino di Belluno, riportando gravi lacerazioni al volto. Questo episodio ha portato il direttore dei servizi tecnici patrimoniali e il responsabile della manutenzione dei beni immobili del San Martino di fronte al giudice di pace con l’accusa di danni personali colposi. Tuttavia, il capitolo penale si è chiuso con il ritiro della querela, quindi non si procederà legalmente contro i due imputati. Rimane aperto il capitolo del risarcimento, che potrebbe raggiungere i 30.000 euro.

La donna è una residente di Belluno, che quel giorno, il 6 settembre 2021, stava camminando verso l’ingresso principale del San Martino per effettuare dei controlli. Mentre scendeva dal marciapiede, che si interrompeva, per risalire su quello successivo costituito da una serie di grate in acciaio, inciampò a causa del loro errato posizionamento e cadde rovinosamente a terra, sbattendo il volto e la bocca. Venne soccorsa immediatamente e portata al pronto soccorso con gravi danni al viso e alla bocca. La donna, chiamata RF, si è consultata presso lo studio Garaboni Risarcimenti per cercare giustizia e ha denunciato l’ospedale.

Stefano Lazzari, il direttore, e Diego Pollet, referente delle manutenzioni, sono stati accusati. Il processo era iniziato con la citazione a giudizio lo scorso novembre ed è giunto alla conclusione con la sentenza di non doversi procedere, pronunciata nell’udienza tenutasi nell’aula del giudice di pace di via Tasso a Belluno. La Procura ha imputato ai due la colpa di aver omesso la necessaria manutenzione del piano di calpestio del passaggio pedonale tra il marciapiede e l’attraversamento della strada. Sarebbero stati negligenti nel non riparare una “bolla” di materiale bituminoso rialzata rispetto al piano di camminamento, costituente un pericolo non visibile e non segnalato. La caduta della donna ha causato contusioni multiple e lacerazioni al volto, giudicate guaribili in 7 giorni.

Nell’udienza tenutasi all’inizio di maggio, la donna è comparsa per spiegare i fatti e ha specificato di aver intrapreso una via civile tramite lo studio Garaboni Risarcimenti, rappresentato dall’avvocato Martino Fogliato, quindi non intende proseguire la via penale. L’udienza, in cui gli imputati erano difesi dall’avvocato Erminio Mazzucco, si è conclusa con la decisione di doversi procedere verso gli imputati, ma presto si sposterà davanti al giudice civile per scoprire la verità sulla vicenda.

Recentemente, l’Ulss Dolomiti ha liquidato le spese di difesa per i propri dipendenti coinvolti in questo caso legato all’espletamento del servizio. Sono state pagate le spese dovute al consulente tecnico, il quale ha ricevuto un totale di 4.317,73 euro (di cui 2.357,33 euro per l’avvocato Erminio Mazzucco e 1.960,40 euro per il consulente tecnico ing. Stefano Paccagnella), oltre alle spese processuali che verranno quantificate in seguito.