Suv travolge una Smart, bimbo di 5 anni perde la vita: gravi la madre e la sorellina

Un grave sinistro stradale nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno a Roma ha provocato il decesso di un bambino di soli 5 anni, mentre la sorellina e la madre sono state ricoverate in ospedale. Il frontale è avvenuto in via di zona Casal Palocco alle 15:45 circa.

La polizia ed il 118 sono intervenuti presso via di Macchia Saponara, nel tratto tra via dei Pescatori e via Archelano di Mileto, per il frontale tra un SUV Urus Lamborghini con cinque persone a bordo ed una Smart Fourfour, all’interno della quale viaggiavano una madre di 29 anni e i suoi due figli, il bimbo di 5 anni e la sorellina di 4 anni, entrambi regolarmente assicurati ai seggiolini.

Le condizioni del piccolo sono apparse subito disperate. Il bambino era in arresto cardiocircolatorio, ed i sanitari inviati dal 118 erano riusciti a rianimarlo e stabilizzarlo. Poi il trasferimento in urgenza all’ospedale Grassi di Ostia, dove purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo nel primo pomeriggio.

La mamma e la sorellina versano in gravi condizioni, e sono state ricoverate in codice rosso presso l’ospedale Sant’Eugenio, mentre i cinque occupanti del SUV sono stati trasportati in vari ospedali locali per i controlli del caso, ma destano preoccupazione. La posizione dei cinque ragazzi che si trovavano a bordo della Lamborghini è ora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di chiarire la dinamica.

Il conducente del mezzo, che è stato identificato sul posto e sottoposto all’alcoltest e al drugtest, sarà indagato per omicidio e lesioni stradali aggravate. Pare che i ragazzi, quattro maschi ed una femmina che avrebbero tutti di venti anni, stessero circolando nel quartiere con il mezzo da un paio di giorni, riprendendosi con il telefonino per postare poi video e foto sul web. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del X Gruppo Mare della polizia municipale della capitale.