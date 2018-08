Susanna Ceccardi, sindaca leghista di Cascina, regala lo spray al peperoncino alle donne

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Personalmente trovo molto giusto regalare in dotazione lo spray al peperoncino a tutte le donne in modo da potersi difendere in caso di aggressione. Giustamente, l'uso deve essere spiegato ma, soprattutto, le signore in possesso devono essere ben consapevoli che è sempre uno strumento pericoloso e da usare solamente in caso di necessità.