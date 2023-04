Stupro su una 13enne disabile, arrestati zio e madre che lo aiutava, il padre voleva accoltellarlo

Il caso della tredicenne di Caltanissetta affetta da disabilità ha provocato indignazione in tutto il Paese, dopo che è emersa la notizia che la Procura della Repubblica locale ha avanzato pesantissime accuse nei confronti dello zio e della madre della minorenne. L’uomo di 46 anni è stato accusato di presunti abusi sessuali sulla nipote, mentre la madre 47enne avrebbe saputo tutto, ed avrebbe non solo taciuto, ma addirittura aiutato il cognato nelle violenze.

Le indagini sul caso sono partite in seguito ad una segnalazione sulla vicenda da parte dei volontari di un centro sociale, dove la 13enne affetta da una disabilità intellettiva media viene seguita per darle aiuto nello studio. A far scaturire i sospetti dei volontari sono stati gli strani messaggi tra zio e nipote, oltre al fatto che frequentemente la minorenne si allontanasse insieme al 46enne, raggiungendo con lui un casolare di campagna di proprietà della famiglia.

Nel provvedimento, emesso dal giudice del Tribunale militare di Graziella Luparello, è stato ricostruito che gli abusi sarebbero stati commessi in un paese del Nisseno. È inoltre emerso che la 13enne aveva acquistato diversi test di gravidanza, facendo finta che non servissero a lei, ma per la madre.

Le violenze, riporta la documentazione della Procura, sono nate in un contesto di gravissimo degrado socioculturale. Pare inoltre che il padre della vittima, quando si è reso conto di quanto stava succedendo alla figlia minorenne, abbia preso in considerazione l’idea di farsi giustizia da solo. L’uomo, marito della donna arrestata, aveva infatti intenzione di accoltellare il fratello.

Dopo le numerose intercettazioni e le testimonianze raccolte durante le indagini, la Procura di Caltanissetta ha chiesto ed ottenuto dal gip Luparello gli arresti dello zio e della madre della vittima. I due imputati, dopo essere stati informati del provvedimento, sono stati quindi fermati e portati in prigione.