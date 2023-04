Il sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, ha chiesto la revisione del processo nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo per gli omicidi di quattro persone a Erba, in provincia di Como. Tarfusser ha scritto 58 pagine di arringa che ha inviato alla Corte d’Appello di Brescia, ma la sua mossa non è piaciuta alla procuratrice generale Alessandra Nanni e all’avvocata generale Lucilla Tontodonati, che vorrebbero prendere ancora un mese prima di decidere sulla trasmissione degli atti.

Secondo Tarfusser, le prove presentate contro i due coniugi sono state inficiate da “gravissime criticità mai valutate nelle sue sentenze di primo e secondo grado” e ora sgretolate “da certezze scientifiche”. Tarfusser osserva che le tre prove, e cioè il riconoscimento di Olindo Romano da parte di Mario Frigerio, l’unico sopravvissuto ma oggi deceduto, la macchia di sangue di sua moglie, Valeria Cherubini, su battitacco dell’auto dei coniugi e la loro confessione, sono state falsificate. In particolare per il pg quella di Frigerio fu una falsa memoria.

Tarfusser sostiene che le confessioni di Rosa Bazzi e Olindo Romano sono da considerarsi false e acquiescenti. Le ammissioni dei due condannati “risultano piene di errori” e molti elementi della scena del crimine vengono “sbagliati” (tra il 50 e il 70%). Tarfusser ritiene che le prove presentate in tribunale non siano sufficienti per dimostrare la colpevolezza dei coniugi e che ci siano evidenti dubbi sulla loro responsabilità.

Il pg osserva che il caso è stato uno dei più dibattuti della cronaca italiana degli ultimi anni e che la revisione del processo potrebbe portare alla scoperta della verità sulla strage di Erba. Tarfusser ritiene che sia insopportabile il pensiero che due persone, probabilmente vittime di errore giudiziario, stiano scontando l’ergastolo.

Infine, il sostituto procuratore generale di Milano ha sottolineato che ha scritto ogni pagina con la massima onestà intellettuale di cui è capace e che non cerca il circo mediatico. Tarfusser ritiene che il suo compito finisca qui e che spetti ad altri prendere ulteriori decisioni sulla questione.