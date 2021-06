Oggi pomeriggio si terranno i funerali di Daniel e David Fusinato, i due fratellini di 10 e 5 anni, uccisi assieme a Salvatore Ranieri, prima che il killer, il 35enne Andrea Pignani, si togliesse la vita.

Rita Rossetti, madre dell’omicida-suicida, ha deciso di incontrare i cronisti del Corriere della Sera, nella casa di un familiare, affidando loro una toccante lettera di una donna anch’essa distrutta dal dolore.

Il contenuto della lettera della madre del killer

La Rossetti, come madre e noglie, si definisce profondamente addolorata e sconvolta per il gesto folle, efferato e violento del figlio, davanti al quale non si da pace, chiedendosi come si possa arrivare a tanta ferocia. Un gesto, aggiunge, che non può essere giustificato in nessun modo, sentendosi impotente davanti alla tragedia che i genitori delle vittime stanno vivendo.

“Ci sono cose che il tempo non può accomodare, ferite talmente profonde che lasciano il segno e ti cambiano la vita inesorabilmente”, dice la donna che, nel giorno dei funerali, vorrebbe abbracciare i genitori di Daniel e David ma sa che è presto e che forse non accadrà mai. Comunque si stringe con tutto il suo dolore a quello lungo e incolmabile della famiglia delle due piccole vittime.

Il particolare riferito ai cronisti del Corriere

La Rossetti ha riportato ai cronisti del Corriere della Sera un particolare importante: alle ore 17 del giorno della strage, quando già il figlio si era suicidato con un colpo di pistola, le è arrivato un messaggio programmato con su scritto “Quando leggerai questo messaggio, io sarò già morto. Andrea”… lo stesso inviato alla ex fidanzata che vive in Messico.

Rita si chiede se il figlio poteva essere fermato. Intanto dovrà rispondere di detenzione abusiva di arma da fuoco in quanto, alla morte del marito, guardia giurata, avrebbe dovuto denunciare la presenza della pistola che è stata poi utilizzata per la strage.

I funerali dei fratellini Fusinato

I funerali dei fratellini Fusinato si terranno oggi pomeriggio alle 14, nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis di Ostia. La Procura di Velletri ha concesso il nullaosta per la restituzione delle salme dopo gli esami autoptici svolti all’Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata. I due bambini sono stati raggiunti da un solo colpo di pistola ciascuno, sparati da Pignani che, ricordiamo, ha ucciso anche il pensionato 75enne Salvatore Ranieri.