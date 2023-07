Una situazione drammatica si è sviluppata nella provincia di Bergamo, dove una coraggiosa speleologa di nome Ottavia Piana si trova bloccata da due giorni in una grotta, a una profondità di 150 metri. A causa di una frattura alla gamba, Ottavia non è in grado di muoversi autonomamente, rendendo la situazione estremamente complicata.

Sono stati i colleghi della donna, che si trovavano con lei, a dare l’allarme. La chiamata di soccorso è stata effettuata domenica pomeriggio da uno dei compagni di avventura di Ottavia, che è riuscito ad uscire dalla grotta, dove i cellulari non avevano campo, e ha raggiunto l’abitato di Fonteno per chiedere aiuto. Il Soccorso Alpino è stato subito avvisato e si è preparato per un’operazione di soccorso che si preannuncia lunga e complessa.

La zona interessata, secondo quanto comunicato dal Soccorso Alpino, è caratterizzata da una morfologia complessa e ancora in fase di esplorazione. Pertanto, il recupero di Ottavia dalla grotta richiederà uno sforzo considerevole da parte dei soccorritori, che hanno già messo in campo sessanta uomini provenienti dalla IX delegazione del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo, nonché da altre regioni come Veneto, Piemonte, Trentino Alto Adige e persino dalla martoriata Emilia Romagna.

L’incidente si è verificato domenica pomeriggio, poco prima delle 18:00, quando i due compagni di Ottavia che erano con lei in grotta hanno fatto la prima chiamata di soccorso dopo essere risaliti in superficie.

Durante l’intera giornata, i medici si sono mostrati ottimisti riguardo alle condizioni di salute di Ottavia, oltre al forte dolore provocato dalla grave contusione. Nonostante questo, la madre di Ottavia è presente al campo sportivo di Fonteno, dove è stata allestita la base operativa dei soccorritori. Il suo volto era segnato dalla preoccupazione, nonostante le rassicurazioni ricevute. “Ottavia è una persona forte“. La comunità dei soccorritori si è unita per portare aiuto a Ottavia, dimostrando una grande solidarietà.