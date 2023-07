Spedizione punitiva contro il ragazzino che offese e picchiò una loro amica

A fine giugno, una caotica vicenda ha scosso la tranquilla cittadina di Este, nel cuore del Veneto. Una giovane adolescente era stata oggetto di offese e vessazioni da parte di un coetaneo proveniente da Ponso, una località vicina. La ragazza, profondamente turbata dall’accaduto, ha deciso di confidarsi con i suoi amici più fidati, desiderosa di trovare sostegno e conforto in un momento così difficile.

Tuttavia, ciò che è seguito è stato un vero e proprio episodio di spedizione punitiva che, per poco, non si è trasformata in una situazione ancora più grave. I carabinieri di Ponso, intervenuti prontamente, sono riusciti a fermare e denunciare sei persone: quattro minorenni, con un’età compresa tra i 16 e i 17 anni, e due adulti, rispettivamente di 49 e 35 anni.

I quattro minorenni provenienti da Este hanno fatto irruzione a Ponso, determinati a punire l’ingiustizia subita dalla ragazza. Ma le cose sono presto sfuggite di mano, poiché i due adulti, il padre del ragazzo e un suo amico, sono intervenuti per difendere il giovane. Pare che quest’ultimo avesse con sè un bastone sfollagente, intensificando la gravità della situazione.

Nonostante le buone intenzioni, le conseguenze sono state imprevedibili e pesanti. Infatti, sia il padre che l’amico del ragazzo sono stati anch’essi denunciati per il reato di percosse nei confronti di uno dei quattro minori. Questa escalation di situazioni caotiche ha portato le autorità a intervenire immediatamente, coordinando le indagini tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo.

L’intera comunità di Este è rimasta sconvolta da questi eventi caotici che coinvolgono giovani e adulti, mettendo in luce la necessità di affrontare con serietà il fenomeno delle spedizioni punitive tra i giovani e l’importanza di una corretta educazione che promuova il rispetto reciproco.