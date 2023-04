Spaventoso temporale su Brindisi: grandine e allagamenti, piove nel Decathlon

Il maltempo annunciato in queste ore sulla Puglia, e sul Salento in particolare, sta già cominciando a mostrare i primi effetti a partire dalla mattinata del 16 Aprile. Violenti temporali e grandinate stanno interessando infatti il Salento, dove l’acqua anche mentre andiamo online continua a cadere copiosa ormai da un paio di ore. Attorno a mezzogiorno di oggi ad essere colpita da un violentissimo nubifragio è stata la città di Brindisi, dove le strade si sono trasformate in fiumi in piena in pochissimi minuti. L’acquazzone, misto anche a grandine di piccola e media dimensione, ha colpito una vasta zona della città e dell’immediato hinterland.

Disagi si sono registrati in tutta la città e anche nella frazione di Tuturano. L’acqua, dicevamo, ha raggiunto livelli importanti in alcuni punti della città, lì già dove anche dppo pochissima pioggia si registrano solitamente degli allagamenti. La situazione risulta critica nella zona del passaggio a livello di via Osanna, in pieno centro, dove gli allagamenti causati dai tombini intasati hanno peggiorato la situazione. Anche sulle strade extraurbane si registrano alcuni disagi, anche per la grandine che ha imbiancato alcune arterie stradali.

Allerta per tutta la domenica

Sono impressionanti le immagini che in questi minuti arrivano proprio da Brindisi, dove la pressione dell’acqua a causa dei tombini intasati ha fatto letteralmente esplodere alcuni di questi, causando disagi alla circolazione stradale. Altri disagi a causa di allagamenti si registrano a Tuturano. In via Tor Pisana a Brindisi l’acqua arrivava all’altezza delle portiere delle auto, come mostrano le immagini pubblicate dalla testata giornalistica Brindisi Report.

Al rione Sant’Elia, sempre a Brindisi, allagamenti abbastanza consistenti si registrano all’altezza del distributore di benzina di via Arturo Martini, anche questa zona soggetta ad allagamenti anche in altre occasioni. La pioggia è arrivata anche all’interno del centro commerciale di articoli sportivi Decathlon, dove clamorosamente la gente è stata costretta ad aprire gli ombrelli al chiuso a causa dell’acqua che cadeva all’interno dell’edificio. E la situazione meteo non sembra destinata a migliorare, almeno per la giornata di oggi 16 Aprile.

Nel pomeriggio si avranno ancora acquazzoni diffusi in tutta la provincia di Brindisi, con quantitativi di pioggia abbastanza importanti. Temporali sono previsti inoltre dalla serata. Nella giornata di domani 17 Aprile si dovrebbe registrare un lieve miglioramento della situazione, anche se ci saranno ancora piogge e temporali diffusi. Stessa fotocopia anche per la giornata di martedì 18. Le autorità raccomandano massima prudenza.