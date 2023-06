Sorpreso col cellulare durante la maturità, dovrà ripetere l’anno

Una punizione decisamente estrema quella applicata nei confronti di un maturando in provincia de L’Aquila, che dovrà ripetere l’anno scolastico per un atto da lui compiuto nel corso della seconda prova. Il giovane, uno studente del Liceo Umanistico Giovanbattista Vico di Sulmona, è stato scoperto mentre utilizzava lo smartphone nel mezzo dello svolgimento dell’esame.

Nessuno sconto per lo studente: egli infatti non dovrà ripetere l’esame di maturità, ma l’intera quinta superiore. Il giovane è iscritto all’indirizzo economico-sociale del liceo, e stava svolgendo, come altre migliaia di studenti in questi giorni, la seconda prova scritta del tanto temuto esame di maturità. La commissione ha però sorpreso il giovane mentre utilizzava lo smartphone, violando così le regole dello svolgimento della prova.

Nel corso delle prove scritte dell’esame di Stato è infatti vietato agli studenti l’utilizzo di “dispositivi elettronici quali telefoni cellulari, smartphone, smartwatch e qualsiasi altro strumento in grado di consultare file, inviare fotografie o utilizzare tecnologie come luce infrarossa o ultravioletta“. Questo per evitare ovviamente che gli studenti possano copiare dal web o farsi inviare suggerimenti e tracce dall’esterno.

Per lo studente non solo l’annullamento dell’elaborato al quale stava lavorando, ma la vera e propria estromissione dagli esami, che gli varrà la bocciatura. “Non entro nel merito della vicenda non facendo parte della commissione“, ha commentato la preside del Liceo, Caterina Fantauzzi, “ma non si è fatto altro che rispettare le regole. Dispiace per il ragazzo ma sul punto non si transige“.

Copiare nel corso dell’esame di Maturità costituisce anche un reato, come stabilito dalla legge n. 475 del 19 aprile 1925, secondo la quale il trasgressore è punibile con la reclusione da un minimo di 3 mesi a un massimo di 1 anno. l caso, per il quale sarà aperto un fascicolo di indagine interno, è stato segnalato agli ispettori del Ministero dell’Istruzione.