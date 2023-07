Sorprendono ladro in casa: lo picchiano, lo sequestrano e lo usano come poggiapiedi filmandolo

Una vicenda di sequestro si è verificata a Foggia, lasciando sgomenta l’intera comunità locale. Un giovane di 26 anni è stato minacciato e sottoposto a vessazioni fisiche e psicologiche da parte del proprietario di casa e dei suoi amici, dopo essere stato scoperto all’interno dell’abitazione in modo furtivo. Solo l’intervento tempestivo della polizia ha consentito di liberare il giovane da questa situazione.

Tutto è accaduto lo scorso giovedì, quando la madre del ragazzo ha contattato le forze dell’ordine per segnalare la sua scomparsa, dopo che egli non era tornato a casa e tutti i tentativi di rintracciarlo erano risultati vani. Grazie alle informazioni fornite dalla donna, gli agenti sono riusciti a risalire all’appartamento in cui il giovane si era introdotto.

Sul posto, nel centro cittadino di Foggia, gli agenti hanno effettivamente trovato il 26enne, ma era rinchiuso in una stanza, visibilmente provato fisicamente e con segni evidenti di lesioni, gonfiori e lividi su diverse parti del corpo. Il giovane ha raccontato di essere stato privato del telefono e sequestrato in casa da quattro uomini, dopo essere stato scoperto, subendo quindi percosse, umiliazioni e riprese video.

Durante le ore di prigionia, sarebbe stato costretto persino a fare da sgabello per i presenti. Immediatamente dopo il ritrovamento, il 26enne è stato portato all‘ospedale Policlinico Riuniti di Foggia per ricevere le cure necessarie. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno arrestato due dei responsabili presenti nell’appartamento, un 25enne e un 21enne, con le pesanti accuse di lesioni personali e sequestro di persona.

Sarà compito del Giudice per le Indagini Preliminari valutare la convalida degli arresti nei prossimi giorni, mentre le indagini sono ancora in corso per individuare gli altri due presunti complici. Secondo quanto finora emerso, sembra che il giovane sequestrato si sia introdotto nell’abitazione con l’intento di accedere a una piccola cassetta di sicurezza contenente denaro contante. La provenienza di queste somme è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.