Soldato italiano scrisse alla moglie in un campo di prigionia tedesco, la lettera arriva alla figlia 80 anni dopo

Nel novembre del 1943, un giovane soldato di nome Pasquale si trovava in un campo di prigionia nei pressi di Berlino durante la Seconda Guerra Mondiale. In quel periodo difficile, Pasquale decise di scrivere una lettera a sua moglie Maria per rassicurarla sulle sue condizioni di salute. Purtroppo, quella missiva non giunse destinazione e ne furono perse le tracce.

Questa storia straordinaria è stata recentemente portata alla luce dopo 80 anni, quando la lettera smarrita è stata recapitata nella cittadina di Mottola, situata nel Tarantino. È stato il sindaco della città, Giampiero Barulli, a condividere la storia su Facebook, accompagnando il post con l’immagine della lettera. Barulli descrive il contesto dell’epoca, sottolineando che tutti i giovani ragazzi erano impegnati sul fronte di guerra, tra cui Pasquale, un soldato di Mottola. Nonostante il suo periodo trascorso nel campo di prigionia, Pasquale riuscì a tornare dalla guerra incolume e a vivere una vita serena con sua moglie, crescendo insieme tre figli.

L’incredibile svolta arriva quando, dopo 80 anni, la lettera smarrita giunge finalmente al Comune di Mottola. La missiva è stata spedita da un signore di Firenze e immediatamente consegnata alla figlia di Pasquale. La figlia legge con profonda commozione le parole affettuose del padre e si trova catapultata in un passato tanto lontano ma ricco di significato.

Questo evento straordinario ci fa riflettere sui tempi passati e sulle vite che hanno attraversato quel periodo turbolento della storia. Barulli commenta che c’è un filo invisibile che lega e riunisce tutto: le persone, le storie e i ricordi. È come se il destino avesse voluto che la lettera smarrita ritornasse a casa, consentendo alla figlia di Pasquale di leggere le parole scritte dal padre molti anni prima. È una testimonianza tangibile di quanto il passato possa influenzare il presente e il modo in cui il destino si intreccia con le nostre vite.

La lettera stessa rivela che è stata spedita da uno dei campi di prigionia tedeschi chiamati Kriegsgefangenenlager (Kgfl). Le parole scritte da Pasquale trasmettono tranquillità a Maria riguardo alla sua salute e la speranza di ricevere presto sue notizie. Concludendo la lettera, Pasquale invia affettuosi baci e auguri di Natale. Il timbro postale sulla busta conferma che la lettera era stata inviata il 21 novembre 1943.Questa straordinaria storia della lettera smarrita di Pasquale e del suo ritorno dopo 80 anni suscita emozioni profonde e ci ricorda l’imprevedibilità della vita e la connessione tra passato e presente.