Vito Bugliarello, un uomo di 35 anni, si è tuffato in mare per salvare due ragazzini in difficoltà. Il salvataggio per i due fanciulli è riuscito, ma purtroppo per Vito non c’è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta vicino alla spiaggia del Gelsomineto, lungo la costa di Avola, in provincia di Siracusa. L’uomo aveva visto i due ragazzini cadere dal ponte che sovrasta il fiume Cassibile, fiume che sfocia direttamente nel mare di Avola.

Bugliarello si era tuffato nel mare per salvare i due ragazzini, che erano in difficoltà a causa della forte corrente che li stava portando verso il mare alto. Vito era riuscito a raggiungerli, e a guidarli verso la riva, ma di lui si erano perse le tracce. Il 22 aprile, attorno alle ore 17:00, i ragazzi avevano raggiunto la riva, ma non hanno più visto l’uomo, che era scomparso tra le alte onde del mare.

Alle 14:50 della giornata di domenica 23, il corpo dell’eroico 35enne è stato ritrovato sugli scogli. Le forze dell’ordine, per effettuare le ricerche di ritrovamento e di raccolta del corpo, hanno usato ingenti risorse; fra cui uomini del nucleo sommozzatori di Reggio Calabria, insieme a carabinieri, vigili del fuoco e al supporto della capitaneria di porto. Anche un elicottero ha partecipato alle operazioni.

Il sindaco Marco Carianni esprime il suo sentito cordoglio per la scomparsa di Vito Bugliarello, originario di Floridia, in provincia di Siracusa. Si unisce al dolore della famiglia e dei suoi cari in un momento di grande tristezza. Carianni dichiara in un’intervista: “Un ragazzo che ha dimostrato un impareggiabile coraggio, ed un disarmante altruismo. Sì, Floridia ha perso uno dei suoi figli migliori”.

Lo stesso sindaco esprime vicinanza e cordoglio alla famiglia Bugliarello, dichiarandosi disponibile a fornire qualsiasi tipo di assstenza ai famigliari dell’uomo, e ringrazia le forze dell’ordine, per il loro prezioso contributo nel ritrovamento del corpo.