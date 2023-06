Sindrome del bimbo dimenticato: 11 casi in 25 anni

Il caso accaduto nella giornata di mercoledì 7 giugno nella capitale con una bambina di 14 mesi che non è mai arrivata all’asilo e che ha perso così la vita, dal momento che il padre l’ha dimenticata in auto, ha fatto scattare e preoccupare nuovamente. Si tratta della Sindrome del bambino dimenticato che preoccupa molti genitori e di cui sono diversi i casi in Italia. Scopriamo di cosa si tratta.

Quanto accaduto a Roma ieri non è il primo caso, ma per risalire all’ultimo è necessario andare al 2019 quando in Sicilia a Catania un papà ha lasciato il proprio figlio per ben cinque ore dimenticato nell’auto sotto il sole cocente. Proprio come è successo nella capitale, anche in quel caso l’uomo accompagnava il piccolo all’asilo nido dove non è mai giunto.

Il padre si è accorto del bambino soltanto quando la madre disperata lo ha contattato per andare a prenderlo all’asilo accorgendosi che non ci fosse, ma ormai era troppo tardi in quanto esanime. Il padre, accortosi delle sue condizioni, l’ha portato al nosocomio, ma non vi è stato nulla da fare per salvarlo.

In base ai dati forniti, la Sindrome del bambino dimenticato ha portato ben 11 bambini a non sopravvivere in 25 anni, quindi dal 1998 ai giorni odierni. Il primo caso è successo sempre a Catania, proprio come quello del 2019, più o meno con le stesse caratteristiche. Il padre lo ha dimenticato per 7 ore sotto il sole a 40° e l’uomo ha subito anche una condanna a un anno di reclusione con la pena poi sospesa.

A seguito di quanto accaduto, il Parlamento, nel 2019, ha optato per un decreto e l’emissione di un dispositivo anti-abbandono dotato di un allarme acustico che avvisa qualora il bimbo fosse lasciato in auto. Un dispositivo che ha ottenuto la firma di Giorgia Meloni nel 2019 e obbligatorio per bambini al di sotto dei 4 anni. Un oggetto che è possibile collegare anche allo smartphone dei genitori tramite delle app.