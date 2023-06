Simone si schianta in moto contro la Bmw dello zio, muore a 18 anni dopo quattro giorni di agonia

Una triste notizia scuote la comunità di San Giorgio delle Pertiche, nella provincia di Padova. Dopo quattro giorni di agonia, un ragazzo di soli 18 anni, Simone Filippi, ha perso la vita a causa di un sinistro stradale. L’accaduto si è verificato giovedì 1 giugno intorno alle 19:45 lungo via Trieste.

Simone, residente a Cartura, si trovava alla guida di una Kawasaki quando, improvvisamente, per cause ancora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco, si è schiantato contro una Bmw 320. A seguito dell’urto, è stato immediatamente trasportato in ospedale a Padova con prognosi riservata. I medici hanno messo in campo tutti i loro sforzi per salvarlo, ma purtroppo, dopo quattro giorni, Simone ci ha lasciati.

Secondo le prime informazioni disponibili, il ragazzo stava sorpassando lungo via Trieste. È entrato in collisione con una Bmw 320 SW che stava svoltando in via Zuanon. La collisione è stata così forte che Simone è stato sbalzato sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, tanto che è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Padova con codice rosso, ma purtroppo oggi abbiamo assistito all’epilogo di questa vicenda.

Ciò che rende ancora più triste questa vicenda è il fatto che l’automobilista coinvolto e il ragazzo erano legati da un forte legame di parentela. Alla guida della Bmw si trovava, infatti, lo zio di Simone. All’inizio, l’uomo non aveva compreso che si trattava del nipote, ma quando ha realizzato chi si celava sotto quel casco e ha visto arrivare la sorella, madre del ragazzo, non ha potuto fare altro che piangere disperato.

La comunità di San Giorgio delle Pertiche è profondamente colpita da questa vicenda. Un giovane di appena 18 anni, con tutta una vita davanti, è stato strappato via da noi in un attimo. Questa situazione ci ricorda ancora una volta l’importanza della prudenza e del rispetto delle regole sulla strada.