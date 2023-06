Addio a Silvio Berlusconi: Karima El Mahroug, nota come Ruby Rubacuori, si congeda con un cuoricino rosso spezzato e un breve messaggio. L’Italia ricorda ancora oggi il nome di questa giovane marocchina. Karima, che ora ha 30 anni e vive a Genova, è stata assolta lo scorso 15 febbraio insieme a Berlusconi nel terzo filone processuale sulle famose “cene eleganti di Arcore“.

La giovane, che ha affrontato con coraggio e dignità gli anni di processo, ha commentato così la sentenza: “Questa sentenza è destinata a me, ma la verità è che parla di Ruby, un’invenzione. Ho aspettato e rispetto i tempi di tutti e della giustizia. E nel frattempo sono diventata grande“, ha detto Karima il giorno della sentenza, rivolgendo un messaggio al suo fidanzato, Daniele Di Leo, presente in aula.

Il giorno successivo, Karima è apparsa sotto i riflettori a Milano per presentare il suo libro intitolato “Karima“. Dopo aver raccontato gli anni dell’infanzia, le comunità in cui ha vissuto, gli abusi subiti e le crepe nel rapporto con suo padre, la trentenne ha parlato dell’attualità: “La parte processuale è stata molto difficile. All’inizio, a 17 anni, c’è stata forse una parte di incoscienza. Ma poi gli anni sono diventati sempre più lunghi. Mi è stato subito affibbiato un marchio, quello di una sventurata minorenne“. E così sono arrivate le accuse di corruzione in atti giudiziari e l’ultimo, inaspettato capitolo: “Fortunatamente sono stata assolta, non me l’aspettavo perché ero abituata a ricevere solo il peggio da questa gogna mediatica e giudiziaria“.

La storia di Karima El Mahroug ha suscitato grande interesse nel pubblico, alimentando dibattiti sulla giustizia e sui pregiudizi mediatici. Molti hanno seguito con attenzione il suo percorso e la sua determinazione per dimostrare la sua innocenza. La sua assoluzione è stata accolta come un riscatto personale e una speranza per un futuro migliore.

Oggi, con la notizia della dipartita di Silvio Berlusconi, Karima ha deciso di salutare l’ex presidente con un semplice ma significativo messaggio. Il destino ha voluto che le loro vite si intrecciassero, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.

Il pubblico di Facebook, sempre attento alle vicende che scuotono il panorama politico e sociale, ha espresso reazioni diverse di fronte alla notizia. Alcuni hanno ricordato gli anni turbolenti dell’era Berlusconi, mentre altri hanno espresso solidarietà nei confronti di Karima per aver perso la sua “gioventù“. In ogni caso, la storia di entrambi continuerà a essere oggetto di dibattito e riflessione.

La dipartita di Silvio Berlusconi rappresenta la fine di un’epoca politica in Italia. Indipendentemente dalle opinioni personali nei confronti dell’ex presidente, è indiscutibile che abbia avuto un ruolo significativo sulla politica italiana per oltre vent’anni. La sua figura complessa e controversa lascerà un vuoto nel panorama politico del paese.

Karima El Mahroug, invece, può finalmente guardare al futuro con speranza e la volontà di vivere una vita normale.