In Sicilia in questi giorni non si fa altro che parlare di UFO. In questo periodo diverse persone hanno affermato di aver visto in cielo degli oggetti volanti non identificati, l’acronimo inglese di Ufo appunto, che vuole dire “unidentified flying object”. Pare molto emblematico l’avvistamento avvenuto a Bolognetta, in provincia di Palermo, dove alcune persone hanno filmato un oggetto in cielo che ha lasciato una lunga scia di luce, come una cometa.

La particolarità dell’oggetto era che questo compariva e scompariva, non solo, sarebbe transitato al di sotto delle nuvole. Per questo nelle scorse ore gli ufologi del Centro Ufologico Mediterraneo hanno lanciato un appello ai testimoni che hanno ripreso tali immagini, dicendo loro di farsi avanti e contattare il centro in modo da poter ottenere l’originale del video e studiarlo. Per gli uomini del CUFOM si tratta di un filmato assolutamrnte interessante.

Altri avvistamenti

Per quanto riguarda l’Ufo filmato a Bolognetta il fatto che sia stato già segnalato ai carabinieri non implica che non ci possano essere studi da parte degli ufologi. “In ogni caso, è indispensabile, per avere risultati attendibili, acquisire il video in originale e sottoporre ai testimoni, che dovranno anche raccontare agli ufologi del Cufom lo svolgimento dei fatti, un modulo avvistamenti dove verranno annotati tutti i particolari dell’avvistamento” – così fanno sapere dal Centro Ufologico Mediterraneo.

Ma in questi giorni altre segnalazioni sono arrivate da tutta la Sicilia. Oggetti volanti non identificati sono stati segnalati il 3 gennaio scorso ad Avola, in provincia di Siracusa, dove intorno alle ore 6:00 del mattino una persona mentre usiciva da casa ha filmato degli strani oggetti in cielo che avevano movimenti irregolari.

Il 15 gennaio una donna ha filmato un altro oggetto volante non identificato nel primo pomeriggio: secondo le sue dichiarazioni pare che quest’ultimo stesse precopitando, mentre a Palermo una donna ha visto una piccola sfera bianca salire velocemente in cielo. “Ovviamente non sono tutti ufo uelli che si vedono in cielo e, sicuramente, a molti di queste segnalazioni sarà trovata una spiegazione razionale, con una piccola percentuale che resterà inspiegata ed inspiegabile. Insomma, veri e propri ufo” – così fanno sapere dal CUFOM.