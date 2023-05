Si vanta su Facebook scrivendo: "Sono un latitante…". Arrestato grazie a questo post

Le piattaforme sociali come Facebook sono diventate un terreno fertile per condividere notizie, opinioni e anche per cercare di sfuggire alla giustizia. Il caso di un giovane latitante in Sardegna dimostra che anche i social media possono rivelarsi un doppio taglio che conduce direttamente in manette.

“Sono un latitante haaahaha…” recitava un post pubblicato su Facebook che, a prima vista, sembrava uno scherzo. Il nome associato a questo messaggio era sorprendente: “Totò Riina“. Ovviamente, nessuno avrebbe mai creduto che fosse il vero boss mafioso a scrivere quel post.

Ma paradossalmente, quelle parole riflettevano la realtà, ma non nel modo in cui tutti avrebbero potuto immaginare. In provincia di Sassari le autorità hanno arrestato un giovane di 23 anni, identificato come G.F., che era riuscito a far sparire le proprie tracce per evitare di scontare una condanna definitiva di 4 anni e 9 mesi di reclusione.

Il giovane era stato ricercato per reati commessi nel giugno 2016, quando aveva solo 17 anni, all’interno di un carcere minorile a Quartucciu, vicino a Cagliari. Durante il periodo di detenzione, aveva preso parte insieme ad altri detenuti alle sevizie inflitte a un giovane compagno di cella utilizzando un bastone. A ciò si aggiungeva l’accusa di aver appiccato un incendio per creare un diversivo durante un tentativo di fuga.

Questi gravi crimini hanno portato, agli inizi di maggio, alla sentenza definitiva di condanna di 4 anni e 9 mesi pronunciata dalla sezione per i minorenni della Corte d’appello di Cagliari.

Da quel momento in poi, il giovane, già noto alle forze dell’ordine di Ozieri, è diventato un latitante, cercando di sfuggire alla cattura. Tuttavia, la tentazione di utilizzare i social media è stata troppo forte e ha rivelato alcuni dettagli sulla sua situazione personale. È così che è stato arrestato a Olbia, una città nel nord-est dell’isola, dai carabinieri di Ozieri. Dopo aver restringendo il perimetro delle ricerche all’area compresa tra via San Simplicio, corso Vittorio Veneto e le vie Brigata Sassari e Toti, i militari sono riusciti a individuarlo nel pomeriggio di giovedì 18 maggio. Il giovane latitante camminava per le strade con il volto parzialmente nascosto dal cappuccio della felpa.