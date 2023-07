Si toglie la vita per la paura e i tormenti del suo ex

È una triste notizia che nasce dalla paura, dalle vessazioni e dalla disperazione. Adela, una donna di 33 anni originaria della Romania, ha deciso di mettere fine alla sua vita nella sua casa a Riesi, provincia di Caltanissetta. La paura di trovarsi di nuovo nelle grinfie dell’uomo da cui si era liberata dopo aver subito tanta ingiustizia.

Adela aveva denunciato il suo ex fidanzato, Razvan Barzoi, per comportamenti vessatori. Era convinta che la denuncia, il processo e la condanna avrebbero messo fine alla sua situazione di pericolo. Tuttavia, si sentiva braccata e temeva per la sua vita. Così, il giorno dopo aver denunciato i nuovi tormenti subiti e il giorno prima che il suo ex fidanzato fosse nuovamente incarcerato con un aggravamento della misura cautelare, ha deciso di togliersi la vita.

È inquietante pensare che una donna, dopo aver compiuto un gesto coraggioso come quello di denunciare il suo aguzzino, abbia ancora vissuto nella costante paura e nell’insicurezza. La storia di Adela ci ricorda quanto sia fondamentale garantire una protezione adeguata, affinché possano sentirsi realmente al sicuro.

La relazione tra Adela e Razvan era stata tormentata fin dall’inizio. Si erano conosciuti nel 2020, e il fatto di essere entrambi di origine rumena li aveva avvicinati. Ma il loro legame era stato segnato da violenze e tormenti continui. Adela aveva avuto il coraggio di denunciare il suo aguzzino, e la sua testimonianza era stata ritenuta credibile sia durante le indagini che nel processo, culminando in una doppia condanna.

Nonostante la sentenza di condanna, che aveva portato a un periodo di arresti domiciliari per Barzoi con l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico, questo non era sufficiente a fermare la sua furia. La situazione è precipitata rapidamente negli ultimi tre giorni, fino al triste epilogo della scomparsa di Adela.

È necessario creare un ambiente sicuro e protetto in cui le donne possano denunciare i loro aguzzini senza timore. Inoltre, è fondamentale che le misure cautelari siano efficaci nel garantire la sicurezza delle persone, evitando che si ritrovino ancora una volta a vivere nella paura.