La vicenda del finto medico necroscopo sta suscitando grande scalpore nell’opinione pubblica e tra i professionisti del settore sanitario. È incredibile pensare che una persona senza alcune delle competenze fondamentali richieste per svolgere questa delicata attività abbia potuto lavorare per oltre un anno in un reparto ospedaliero, rilasciando certificati di morte senza alcuna validità legale.

L’Asl Toscana Nord Ovest, che ha subito annullato il bando vinto da questo trombato, è ovviamente in prima fila tra i soggetti che hanno subito pesanti ripercussioni in seguito alla scoperta del falso medico. Si parla di somme indebitamente versate per prestazioni mai effettivamente erogate, che ammontano a quasi 70mila euro.

Ma non è solo la questione economica a preoccupare: il fatto che siano stati rilasciati certificati di morte da una persona che non ha mai conseguito il titolo di studio richiesto solleva molte perplessità, soprattutto riguardo alle conseguenze che tale situazione potrebbe comportare. Si aprono infatti una serie di questioni e dubbi sulla validità di tali certificati rilasciati dal falso medico nel corso del suo tempo in ospedale.

Le implicazioni che potrebbero avere queste certificazioni riconducibili a un medico senza laurea potrebbero essere molto importanti, soprattutto se ci si concentra sulle conseguenze a livello assicurativo. In più, sul piano umano, la notizia ha scosso tutti i colleghi del finto medico, che non avrebbero mai pensato che si trattasse di una persona priva delle competenze necessarie alla professione. La vicenda solleva quindi una questione sulle modalità di assunzione del personale sanitario, su quali documentazioni debbano essere richieste e su eccipienti e controlli per fare in modo che casi simili non accadano più.

Di conseguenza, i carabinieri del Nas di Firenze hanno avviato accertamenti sulla qualifica dell’individuo incriminato, al fine di verificare se egli abbia effettivamente le competenze e l’esperienza necessarie per svolgere attività di altissimo profilo come quelle necroscopiche.