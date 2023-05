Si rovescia con il kayak nel torrente durante una discesa: campione di freestyle lascia famigliari e amici

Triste evento con un kayak ieri sera, martedì 23 maggio, nel torrente Aurino a Campo Tures. L’allarme è stato lanciato verso le 21 dai compagni di escursione che avevano perso di vista Massimo Benetton, 55 anni, esperto di kajak freestyle. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che poco dopo hanno recuperato il disperso dalle acque e consegnato alle cure del medico d’urgenza.

Nonostante la tempestività dei soccorsi e tutti gli sforzi per evitare il peggio, l’uomo è purtroppo deceduto. Massimo era originario di Meolo (parente dell’assessora Alice Benetton) ma risiedeva a San Candido da qualche mese per lavoro. Aveva lavorato a lungo per l’azienda Cicli Pinarello. La comitiva aveva iniziato la discesa lungo il fiume Aurino con i kayak in località Gisse.

Arrivati a Campo Tures, durante la discesa Benetton è stato sbalzato fuori dal suo kayak e le forti correnti hanno impedito all’uomo di salvarsi. Benetton è infatti finito in un vortice e, nonostante i tentativi di salvataggio dei compagni che gli lanciavano delle corde, l’uomo è annegato. Il medico d’urgenza ha solo potuto constatare il decesso. La salma è stata trasferita presso la frazione di Molini di Tures a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La salma di Massimo Benetton è stata successivamente messa a disposizione delle autorità giudiziarie per le indagini e gli accertamenti del caso. Un evento così triste ha lasciato tutti senza parole, con la comunità che si stringe attorno alla famiglia di Massimo, offrendo il proprio supporto e le condoglianze più sentite.

Questa triste vicenda ci ricorda l’importanza di prendere sempre le massime precauzioni durante le attività all’aperto, soprattutto in ambienti naturali come i fiumi e i torrenti. È fondamentale essere adeguatamente preparati, rispettare le norme di sicurezza e fare affidamento sull’esperienza e la competenza di guide qualificate. Solo così si potranno evitare disavventure come quella che ha colpito Massimo Benetton.