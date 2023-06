Si prevede maltempo per la giornata di domani 5 giugno, con rischio di temporali in diverse regioni italiane

I cittadini delle undici regioni interessate (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta) dovrebbero rimanere vigili e attenti alle previsioni del tempo nei prossimi giorni. La Protezione civile ha infatti evidenziato la possibile intensificazione di fenomeni temporaleschi con precipitazioni localmente intense e grandinate, soprattutto nelle regioni settentrionali.

Questo potrebbe causare situazioni di criticità idraulica e idrogeologica, come allagamenti, colate di fango e smottamenti.Inoltre, è stato segnalato un rischio moderato di frane e di esondazioni dei corsi d’acqua in alcune zone delle regioni interessate. È importante che i cittadini seguano le indicazioni delle autorità competenti e si tengano sempre aggiornati sulle previsioni del tempo, evitando di mettersi in pericolo per ragioni di lavoro o svago. In caso di emergenza, è possibile contattare il numero verde della Protezione civile al 800 840 840. Ricordiamo l’importanza di essere pronti e preparati a fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza, per proteggere la propria incolumità e quella dei propri cari.

Questa allerta meteo arancione è stata emanata a causa della previsione di temporali e maltempo che colpiranno l’Emilia Romagna ad inizio settimana. Sono diversi i settori della regione che risultano già essere stati colpiti dall’alluvione e il rischio di inondazioni e frane è ancora presente. Lunedì 5 giugno è stata valutata una moderata criticità per rischio idraulico su bassa collina, pianura, costa romagnola e pianura bolognese, mentre per l’alta collina romagnola è stato valutato il rischio idrogeologico.

Questa situazione ha portato le autorità competenti ad emanare un’utenza di allerta gialla per l’intera regione. Le forti piogge previste, infatti, potrebbero causare problemi di natura idrogeologica e idraulica, specialmente sui corsi d’acqua minori. Questa allerta meteo richiede la massima attenzione e cautela da parte dei cittadini, in particolare di coloro che si trovano nei territori in cui si è verificata l’alluvione nelle scorse settimane. È importante seguire le indicazioni delle autorità e adottare tutte le misure necessarie per la propria sicurezza e quella del territorio circostante.

Il maltempo sembra ormai essere diventato una costante della nostra vita, e purtroppo anche domani 5 giugno l’Italia dovrà fare i conti con il rischio di temporali che colpiranno undici regioni della penisola. L’allerta meteo gialla è stata infatti emessa per l’Emilia Romagna, l’Abruzzo, la Basilicata, il Lazio, le Marche, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana e l’Umbria, regioni che dovranno affrontare un nuovo episodio di maltempo.