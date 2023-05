Si nasconde in un appartamento e aspetta la moglie per festeggiare il compleanno: ma alla porta si presentano i carabinieri

S.D.R., un 32enne di Soccavo, aveva un ordine di carcerazione emesso dalla corte di appello di Napoli per un periodo di 8 anni, 8 mesi e 25 giorni, per avere commesso la colpa di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Tuttavia, il provvedimento non era stato ancora eseguito, poiché S.D.R. era rimasto nel buio dal mese di febbraio fino a ieri sera.

Nonostante questo, i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli sono stati in grado di monitorare i luoghi generalmente frequentati dal 32enne, inclusi i social media e il mondo online. Alla fine, il destino ha giocato a loro favore, e il compleanno della moglie di S.D.R. ha fornito un’opportunità inaspettata per localizzarlo.

I militari hanno deciso di seguire da vicino la donna, convinti che questo avrebbe permesso loro di rintracciare l’individuo. E non vi è stato alcun errore: la signora ha guidato i carabinieri fino a un appartamento di Varcaturo, situato sul litorale di Giugliano in Campania. Così, mentre i carabinieri bussavano alla porta dell’appartamento alla ricerca di S.D.R., le manette scattavano già sulle sue mani: il 32enne è ora in carcere.

Non si può fare a meno di rimarcare la perseveranza e la capacità operativa dei carabinieri, che sono stati in grado di rintracciare l’individuo anche dopo mesi di fuga, in un momento in cui si pensava ormai di non essere più in grado di trovarlo. Grazie a un attento lavoro di osservazione su tutte le possibili piste che incrociava, la polizia è riuscita a raggiungere l’obiettivo, facendo scattare le manette. Questo dimostra ancora una volta che, nonostante la facilità con cui gli individui possono scomparire dalle loro ricerche in un mondo sempre più connesso, ci sono ancora forze dell’ordine in grado di risolvere anche i casi più complicati.

L’uomo è nervoso e agitato, si aggrappa al telefono che ha con sé e controlla di continuo l’ora sul suo orologio. La sua mente è piena di pensieri ed emozioni contrastanti: eccitazione per la serata che lo aspetta, ma anche timore ed apprensione per qualcosa che sa che sta per accadere.

Quando finalmente picchiano alla porta, l’uomo si sente investito da una scarica di adrenalina. Ma quando apre, invece che la sua amata moglie, si trova di fronte due agenti dei carabinieri. La loro presenza improvvisa e inaspettata lo destabilizza completamente, facendogli ricadere il cuore.