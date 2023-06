Si getta dal viadotto di Pietrasecca, muore a 32 anni

Ancora una volta, il Viadotto di Pietrasecca sulla A24, conosciuto anche come “Ponte dei suicidi“, ha assistito a un disperato episodio. Nel corso degli anni, questo luogo è stato teatro di numerosi gesti insani, tanto che il suo nome è diventato tristemente famoso. Nella scorsa notte, un ragazzo di 32 anni, residente ad Avezzano, ha deciso di porre fine alla sua vita, abbandonando la sua auto, una Fiat Panda, sulla carreggiata in direzione di Roma, prima di lanciarsi nel vuoto.È stato un viaggiatore ad accorgersi dell’auto abbandonata con la portiera aperta e a dare l’allarme.

Sul posto sono immediatamente giunte le forze dell’ordine, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, così come il servizio di emergenza sanitaria del 118. Il recupero del corpo è stata un’operazione complessa, data la rigogliosa vegetazione della scarpata sottostante. Non sono stati trovati messaggi all’interno del veicolo, stando alle prime ricostruzioni.

Gli inquirenti stanno ora cercando ulteriori elementi per comprendere le ragioni che hanno spinto il ragazzo a compiere un gesto così disperato. Al momento, l’identità del giovane non è stata ancora resa nota. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, così come l’auto, recuperata da Ceriv, ma al suo interno non sono stati trovati elementi in grado di fornire indizi sulla decisione presa dal ragazzo.

