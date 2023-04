Si fingeva prete e carabiniere per occupare abusivamente l’appartamento di un condominio

Un cittadino di nazionalità rumena di 37 anni è stato fermato dai Carabinieri di Aurisina, durante un normale controllo alla frontiera. In precedenza lo stesso uomo era stato condannato dal tribunale di Torino a due anni di reclusione per le accuse di violazione di domicilio e usurpazione di titoli. Il criminale, che stava viaggiando su un pullman diretto per la Francia, è stato riconosciuto e arrestato dai carabinieri di Aurisina, dove è stato condotto presso il carcere di Trieste. Per questo arresto ci sono voluti anni e un pizzico di fortuna.

In origine il truffatore voleva occupare abusivamente un appartamento, e aveva studiato un piano davvero astuto: per non destare troppi sospetti si travestiva da prete, bussando alle porte delle varie case e condomini nella zona di Torino. Il suo intento era quello di capire quali di quelle abitazioni fossero effettivamente vuote o incustodite. Quando doveva interagire con i residenti e i passanti affermava che era un prete e che voleva soltanto benedire le abitazioni. Ma quando constatava che l’abitazione era vuota o incustodita, entrava nell’abitazione e la occupava abusivamente. Successivamente, una volta diventato “residente”, per non insospettire i vicini, attuava un’altra messa in scena. Fingeva di essere un carabiniere, andando a parlare e a stringere amicizie e confidenze con il vicinato, consolidando la sua posizione e spegnere ogni dubbio.

Questo piano l’aveva attuato anni fa, quando il truffatore si era spacciato per un predicatore religioso e aveva convinto un inquilino di un condominio nella zona di Torino ad aprirgli il portone. Aveva studiato il condominio e aveva scoperto che in quel condominio era presente un appartamento disabitato e incustodito, e velocemente si era piazzato al suo interno abusivamente, senza uscirne fuori per giorni.

Successivamente attuava la seconda parte del suo piano: cambiare ruolo da interpretare, non era più un prete ma un carabiniere. Dopo un pò di giorni, uscì fuori da quell’appartamento e iniziò a interaggire con gli inquilini in modo amichevole e socievole nel ruolo di un carabiniere, in modo da rassicurarli per evitare sospetti. Ma fortunatamente non tutti gli inquilini si erano fidati di lui, e nel giro di qualche mese avevano scoperto l’inganno. A quel punto il truffatore fuggì, riuscendo far perdere le prorie tracce. Nel mentre il tribunale di Torino emanò nei suoi confronti un mandato di cattura, e una condanna a 2 anni di reclusione per i reati di violazione di domicilio e usurpazione di titoli.

Dopo anni, il 37enne, viaggiava ignaro su un pullman diretto per la Francia. Per sua sfortuna il pullman fu fermato e sottoposto a una normale operazione di controllo di frontiera da parte dei Carabinieri di Aurisina. Il 37enne è stato arrestato e condotto al carcere di Trieste, dopo che i Carabinieri hanno verificato che su di lui pendeva un mandato di cattura emesso dal tribunale di Torino anni prima.