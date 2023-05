Un episodio di molestie sessuali su una minorenne ha scosso la città di Rimini. Un giovane di 28 anni si è finto attore e doppiatore della serie televisiva “Mare Fuori” per avvicinarsi a una ragazzina di 13 anni e chiederle un bacio in cambio di anticipazioni e notizie sulla prossima stagione della serie.

L’episodio si è verificato sulla spiaggia, dove la 13enne era in vacanza con la sua famiglia. Il giovane ha iniziato a parlare con la ragazza, che come tanti altri coetanei era una fan della serie. Dopo averle fatto credere di essere un attore della serie, ha cercato di manipolarla per convincerla al bacio.

La minorenne, spaventata dalle richieste del giovane, ha cercato di resistere, ma l’uomo l’ha trattenuta con forza tra le braccia, e l’ha costretta a baciarlo sulle labbra. Dopo l’episodio, la 13enne è fuggita in cerca di aiuto ed ha raccontato tutto ai suoi genitori. Il finto attore si è allontanato dalla spiaggia, ma è stato rintracciato dai carabinieri grazie all’identikit fornito dai genitori della giovane vittima.

Il giovane di 28 anni è stato denunciato per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore, e il prossimo settembre si discuterà dell’eventuale processo davanti al gip del Tribunale di Rimini. L’episodio ha scosso l’opinione pubblica e ha fatto emergere la necessità di maggiore attenzione e prevenzione per prevenire l’abuso sessuale sui minori.

L’utilizzo di identità false per cercare di convincere i giovani a fare cose che normalmente non farebbero è purtroppo una pratica comune tra i predatori sessuali. È essenziale educare i giovani sui pericoli associati alla condivisione di informazioni personali e sulle tecniche di manipolazione che questi predatori utilizzano per raggiungere i loro obiettivi.

La serie televisiva “Mare Fuori” è diventata un fenomeno televisivo e social dell’ultimo anno, raccontando le vicende di alcuni giovani detenuti in un istituto penale minorile di Napoli. Tuttavia, l’episodio di Rimini ha mostrato come la fama e il successo non siano sufficienti a garantire l’integrità personale e la sicurezza delle persone, in particolare dei minori.