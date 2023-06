Si finge carabiniere e truffa un’anziana che gli consegna soldi e gioielli

La truffa agli anziani è un fenomeno in continua crescita, che sembra non conoscere sosta. In queste vicende, le vittime sono spesso persone fragili, emotivamente e fisicamente, che si trovano a fidarsi di estranei che utilizzano tecniche sempre più sofisticate per convincerle a consegnare ingenti somme di denaro o oggetti di valore.

L’episodio è accaduto nel centro di Piano di Sorrento e testimonia l’importanza della collaborazione tra la forze dell’ordine e la comunità per garantire la sicurezza e tutelare i cittadini dagli inganni di chi tenta di approfittare della loro ingenuità.

L’anziana, credendo si trattasse di un carabiniere, ha consegnato soldi e gioielli per un valore di 10 mila euro, per poi scoprire che si trattava di un truffatore giunto in penisola sorrentina con l’obiettivo di rubare. Grazie alla pronta e attenta opera di verifica dei militari, però, è stato scoperto il suo reale nome ed è stato arrestato per truffa aggravata. La refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

La tempestiva operazione condotta dai carabinieri dimostra, ancora una volta, la dedizione e la professionalità di chi lavora senza sosta per garantire la serenità e la tranquillità dei cittadini.

L’arresto del truffatore, inoltre, costituisce un forte deterrente per coloro che potrebbero essere tentati di commettere reati attraverso operazioni fraudolente. Ogni cittadino può contribuire a contrastare le truffe agli anziani, imparando a riconoscere le tecniche utilizzate dai malviventi e segnalando alle forze dell’ordine ogni situazione sospetta.

È fondamentale, inoltre, sensibilizzare le persone anziane affinché si attivino per difendersi da queste truffe, informandoli sui metodi più comuni utilizzati dai truffatori e sui comportamenti da tenere per evitare di cadere nel tranello. In questo modo, sarà possibile garantire un aumento della sicurezza per tutti i cittadini, e proteggere in particolare le persone più vulnerabili e facilmente influenzabili.