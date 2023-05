Si colora i capelli di una tonalità leggermente diversa: licenziata dalla capoarea via Whatsapp

Francesca Sparacino, una giovane donna di 24 anni residente a Granarolo, in provincia di Bologna, è stata recentemente licenziata dal suo lavoro di commessa in un negozio di abbigliamento. Ciò che rende la sua storia ancora più incredibile è il motivo del licenziamento: il colore dei suoi capelli. Francesca è rimasta scioccata nel dover perdere il suo lavoro a causa di una scelta personale che riguarda il suo aspetto esteriore. Questo evento ha sollevato interrogativi sul tema della discriminazione nel mondo del lavoro e ha spinto Francesca a denunciare questa ingiustizia.

Prima del suo impiego presso il negozio di abbigliamento Suite Benedict, Francesca aveva già svolto una serie di lavori, tra cui lavapiatti e responsabile in uno stand di elettronica. Essendo laureata in pittura, Francesca stava cercando di mettere da parte dei soldi per conseguire una seconda laurea e diventare insegnante.

Alla ricerca di un lavoro più remunerativo, ha accettato l’offerta di impiego presso Suite Benedict, dove è stata contattata dalla responsabile dello store che apprezzava il suo lavoro. È importante notare che anche al momento dell’assunzione, sia Francesca che la sua superiore avevano i capelli colorati.

Durante il periodo di prova di 25 giorni, Francesca ha scurito i suoi capelli fucsia per conformarsi alle richieste dell’azienda. Tuttavia, il colore si è gradualmente sbiadito con i lavaggi, e Francesca è tornata dalla parrucchiera per una nuova tinta. La tonalità risultante è stata un colore melanzana, che secondo Francesca era stata concordata con la sua parrucchiera.

Quindi, è stata una sorpresa quando la sua responsabile l’ha contattata su WhatsApp, contestando il colore dei capelli e chiedendo a Francesca di scurirli ulteriormente. Francesca ha sostenuto che alcune sue colleghe avevano i capelli colorati di blu e che indossavano regolarmente tute, e quindi non comprendeva perché il suo aspetto personale fosse oggetto di critiche.

Pochi giorni dopo la discussione su WhatsApp, Francesca ha ricevuto una lettera di licenziamento che affermava che non aveva superato il periodo di prova. Questo è stato un duro colpo per Francesca, che si era impegnata appieno nel suo lavoro e aveva contribuito a un aumento significativo del fatturato del negozio. Sconcertata, ha fatto notare che non le era mai stata dato alcun rimprovero formale, le era stato sempre chiesto di allestire le vetrine e i manichini, e le era stato persino chiesto di addestrare una nuova collega.