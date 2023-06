Si apre una voragine sulla strada, scuolabus resta incastrato

Un momento di grande preoccupazione si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 31 maggio, nella città di Vasto, dove uno scuolabus è rimasto bloccato a causa di una voragine nell’asfalto della circonvallazione Istoniense. L’incidente si è verificato proprio nel momento in cui molti bambini erano a bordo del mezzo e si stavano dirigendo verso casa dopo la scuola.

Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi per i piccoli occupanti del mezzo, che sono stati prontamente fatti scendere dal conducente. Immediatamente sono state chiamate le autorità competenti, tra cui i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri, per risolvere la situazione. La voragine era piuttosto profonda e lo scuolabus si era completamente incastrato.

I soccorritori, però, hanno lavorato instancabilmente per liberare il mezzo dalla buca e per garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti che transitavano in zona.Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e l’assessore ai servizi manutentivi Alessandro D’Elisa si sono detti molto preoccupati per l’incidente, ma allo stesso tempo sollevati dal fatto che i bambini a bordo dello scuolabus siano tutti illesi.

Gli uffici comunali e la Protezione civile sono stati immediatamente allertati per organizzare l’area dissestata e per eliminare ogni possibile pericolo per la circolazione stradale.Sebbene il caso dello scuolabus a Vasto rimanga un episodio increscioso, la situazione si è risolta senza gravi conseguenze per nessuno degli occupanti del mezzo. Le autorità continuano a vigilare attentamente sulla situazione, per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni che transitano nella zona.

