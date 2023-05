Si allontana da casa in bici e non fa più ritorno, trovato il suo corpo nelle campagne

Un’intera comunità è stata scossa dalla triste notizia del decesso di Leonardo Cudini, un giovane di soli 23 anni che sabato 20 maggio si era allontanato da Codroipo in sella alla sua bicicletta senza fare più ritorno. Dopo l’appello disperato del padre Mauro su Facebook, sono state avviate le ricerche con l’attivazione del piano provinciale, ma purtroppo oggi è stato confermato il suo decesso.

Il padre di Leonardo aveva condiviso su Facebook tutte le informazioni necessarie nella speranza che qualcuno potesse ritrovare suo figlio. Leonardo era uscito di casa indossando una tuta nera con una felpa nera e gialla, occhiali rossi e sottili.

Il giovane si trovava in una zona di campagna del Codroipese e aveva preso la bicicletta per recarsi al suo lavoro al ristorante “Spuntino di campagna”, dove avrebbe dovuto iniziare il suo turno alle 13:30. Purtroppo, non ha mai raggiunto il lavoro né è tornato a casa.

Le notizie della sua scomparsa si sono diffuse rapidamente sui vari gruppi di Facebook e le prime squadre di ricerca si sono mobilitate nella regione del Friuli. Sono stati attivati i carabinieri di Codroipo, i Vigili del Fuoco e gli operatori specializzati in topologia applicata al soccorso e alla ricerca di persone. L’elicottero del Reparto Volo del comando dei Vigili del Fuoco di Venezia ha anche collaborato alle ricerche, ma purtroppo l’esito è stato tragico.

La sua dipartita rappresenta una conferma di quanto sia importante rimanere vigili e solidali quando si tratta di situazioni di emergenza e di persone scomparse. Il caso di Leonardo Cudini ci ricorda l’importanza di supportare le ricerche di persone scomparse e di rimanere uniti come comunità di fronte ad episodi simili. Questo è un momento di lutto per Codroipo, ma anche un monito per tutti noi affinché non dimentichiamo mai quanto sia preziosa la vita e quanto sia fondamentale prendersi cura gli uni degli altri.