Si accascia improvvisamente a casa di un amico: muore 28enne nel Salento

Una terribile tragedia ha scosso la comunità salentina di Cutrofiano, paese della provincia di Lecce. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale un 28enne è improvvisamente deceduto mentre si trovava a casa di un amico in via Asmara. Il giovane stava trascorrendo il sabato sera in compagnia, quando ha avvertito un malore e si è accasciato a terra, non riprendendo più i sensi. I presenti hanno chiamato immediatamente il 118, i ui sanitari sono giunti a sirene spiegate sul posto.

Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, per il ragazzo non vi è stato purtroppo nulla da fare. Infatti è spirato a stretto giro. Sotto shock gli amici che erano con lui. A chiedere l’intervento del 118 sarebbe stato proprio l’amico con cui il giovane si trovava, ma all’arrivo dell’ambulanza i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso del giovane.

Comunità sconvolta

Al momento non si conoscono le cause che hanno portato al decesso del ragazzo, anche se l’ipotesi più accreditata e che il giovane abbia avuto un arresto cardiaco. Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno provveduto ad ascoltare i presenti e ad effettuare i rilievi del caso. Da quanto si apprende il ragazzo in passato aveva avuto dei problemi di salute.

Non è dato sapere se il malore c’entri o meno con il malessere avvertito tempo fa dal ragazzo. Per fugare tutti i dubbi sulla causa della morte, il pm di turno, Luigi Mastroniani, ha disposto il trasferimento della salma presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, salma su cui sarà effettuata una autopsia.

Il 28enne era originario del posto. La comunità cutrofianese è rimasta sotto shock per quanto avvenuto al loro concittadino. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo assurdo episodio avvenuto nel Salento, per motivi di privacy le generalità del ragazzo deceduto non sono state rese note.