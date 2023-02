Ascolta questo articolo

Le donne vittime di violenza, di stalking sono sempre di più e il numero sale di giorno in giorno. L’ennesima violenza ai danni di una donna è avvenuta in quel di Padova dove una 52enne è stata sfregiata con l’acido da un uomo che l’ha aspettata tutto il tempo sotto casa. Sembra che i due si conoscessero e ora è caccia al responsabile che si è dato alla fuga dopo aver commesso il folle gesto.

Stava rientrando a casa quando l’uomo, a due passi da dove vive, le ha gettato addosso l’acido corrodendole la pelle e e lei ha cominciato subito ad avvertire bruciore alle braccia e al volto. È quanto accaduto a una donna di 52enne che è stata aggredita nella tarda serata di giovedì 16 febbraio in provincia di Padova.

In base alle prime indagini, sembra che i due si conoscessero dal momento che l’uomo, verso il quale è già partita una caccia da parte dei Carabinieri, sapeva molto bene le abitudini della donna. Il fatto è accaduto a Sant’Elena, nella Bassa Padovana, un comune molto piccolo dove tutti si conoscono e non vi sono grossi pericoli fino a quanto accaduto giovedì sera.

L’urlo della donna, dovuto molto probabilmente al bruciore dell’acido sulle braccia e il volto, ha fatto sì che accorressero diverse persone per capire cosa stesse succedendo. Il fatto che siano giunte diverse persone è stata la salvezza della donna che è stata soccorsa, ma nel mentre l’uomo, il responsabile, si è immediatamente dileguato.

La donna è stata poi trasportata al Centro Grandi Ustionati di Padova dove è stata dimessa nella giornata di venerdì dal momento che non era in pericolo di vita. Nei prossimi giorni, si valuteranno le sue condizioni e le cicatrici che porta sul viso e le braccia. In seguito, è scattata immediatamente la denuncia e l’indagine dei Carabinieri per cercare l’uomo considerando che il crimine di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso” è punto da 8 a 14 anni di reclusione.

Le forze dell’ordine stanno facendo degli interrogatori alla vittima stessa in modo da capire se si possa trattare e parlare di motivi sentimentali alla base di questo gesto.