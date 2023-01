Sferra un pugno all’amico durante veglione di Capodanno: grave 21enne in Salento

Ascolta questo articolo

Rissa la notte di Capodanno nel parcheggio di un ristorante a Ruffano, in provincia di Lecce, dove un 21enne è stato aggredito nel corso di una discussione con un suo amico. La comitiva era riunita nel locale per attendere l’arrivo del nuovo anno. Nulla faceva presagire quanto sarebbe accaduto, questo perchè prima che scoccasse il nuovo anno tutto sembrava procedere per il meglio. Proprio durante i festeggiamenti l’aggredito, a detta dell’aggressore, avrebbe palpeggiato la sua fidanzata.

Quest’ultimo sarebbe venuto a saperlo, per cui si è recato con la vittima all’esterno nel locale per dei chiarimenti. Ne è quindi nata una colluttazione, dove il 21enne è stato colpito con un pugno in faccia dall’amico, un pugno talmente tanto violento che la vittima ha sbattuto la testa per terra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

Omertà tra i presenti

Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118, assieme ai carabinieri, i quali hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso e ad interrogare le persone presenti. Sarebbe stato evidente che il 21enne fosse stato aggredito, ma nonostante l’evidenza dei fatti i militari dell’Arma si sono scontrati con un clima di omertà che aleggiava tra gli altri giovani.

Alcuni ragazzi, infatti, hanno dichiarato che il 21enne si fosse ferito da solo dopo essere caduto per terra uscendo dalla propria auto. Il 21enne aggredito ha riportato ferite abbastanza serie, tanto che i sanitari hanno dovuto sottoporlo ad un intervento chirurgico. Ha riportato una frattura alla tempia.

La prognosi resta riservata. L’aggressore, una volta identificato dai carabinieri, è stato denunciato per lesioni gravissime in attesa di conoscere come evolverà il quadro clinico della vittima. Sul caso comunque continuano ad indagare i carabinieri della locale stazione, che vogliono assolutamente vederci chiaro. Un inizio dell’anno davvero movimentato in quel di Ruffano, la notizia di quanto accaduto si è diffusa immediatamente nella cittadina salentina.