Sette giovani svestiti bloccano il traffico a Roma in nome dell’ambiente

Il centro storico di Roma si è svegliato questa mattina con l’ennesima protesta degli attivisti e delle attiviste di Ultima Generazione, il movimento ambientalista che da mesi sta organizzando blocchi stradali in tutta Italia per sollecitare l’attenzione del Governo sulla necessità di mettere in atto politiche concrete per la salvaguardia dell’ambiente.

La manifestazione di oggi si è svolta in via del Tritone ed è stata caratterizzata da una forte azione simbolica: sette ragazzi e ragazze si sono tolti le magliette, rimanendo a seno e petto scoperti davanti ad automobilisti e passanti increduli. Uno di loro si è spogliato completamente, provocando uno shock ulteriore. La protesta è stata volta a denunciare la situazione di emergenza climatica in cui si trova il pianeta e l’inazione del Governo di fronte alla crisi.

Gli attivisti accusano il Governo di assistere imperturbabile alla morte dei propri cittadini a causa di eventi meteorologici estremi, alimentando senza scrupoli l’industria del fossile e trascurando la tutela dell’ambiente. L’obiettivo finale della protesta è spingere il Governo a mettere in atto strategie concrete a tutela dell’ambiente, per evitare che la catastrofe climatica continui a colpire il nostro territorio.

La protesta di oggi, seppur forte, è stata pacifica e di breve durata. Dopo pochi minuti sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno spostato gli attivisti dalla carreggiata e la circolazione è ripresa normalmente. Non è la prima volta che Ultima Generazione organizza una manifestazione del genere: in passato sono stati organizzati sit-in, cortei e blocchi stradali in molte città italiane.

Gli attivisti di Ultima Generazione sono convinti che sia necessario fare qualcosa di concreto per salvare il nostro pianeta. La situazione di emergenza climatica è sotto gli occhi di tutti e richiede azioni immediate e decise da parte delle istituzioni. La protesta di oggi è stata un’altra denuncia della situazione attuale, che sta mettendo in pericolo il pianeta e delle generazioni future.