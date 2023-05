Amelia, una neonata abbandonata in un scatolone davanti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sesto San Giovanni, sta ora ricevendo le cure necessarie presso l’ospedale Niguarda di Milano. Nonostante le condizioni delicate in cui si trovava, le sue salute si è stabilizzata grazie alle cure ricevute in queste settimane. Dopo essere stata considerata fuori pericolo, è stata registrata, poiché non aveva documenti né un nome, né risultava la sua nascita in alcun elenco.

È stato nell’ospedale di Milano che è stato scelto il nome di Amelia, che è stato successivamente registrato presso l’anagrafe e l’ufficio dello stato civile di Sesto San Giovanni, il luogo in cui è stata abbandonata. Nonostante l’ospedale mantenga riservatezza e preferisca non rispondere alle domande, il sindaco Roberto Di Stefano ha raccontato la vicenda e ha lanciato un appello alla madre della neonata. Il sindaco offre un programma di supporto, incluso supporto finanziario attraverso i servizi sociali, nel caso in cui l’abbandono sia dovuto a indigenza e motivi economici. Egli invita la madre della bambina a contattarlo, assicurandole che il Comune le fornirà assistenza.

I tempi per l’adozione sono limitati, anche se ci sono state deroghe da parte dei tribunali a seconda dei casi specifici. In generale, la famiglia ha dieci giorni per reclamare il figlio abbandonato. Trascorsi i termini per il riconoscimento, viene avviata la procedura di adottabilità. Solitamente viene quindi formata una lista di cinque coppie di aspiranti genitori, dopo aver esaminato oltre 500 domande che arrivano ogni anno da tutta Italia.

Infine, la Camera di Consiglio individua la famiglia più adatta. “I termini iniziano a decorrere dal momento in cui il nominativo è stato trascritto nei registri del Comune“, comunicano dagli uffici di Sesto. Quindi, c’è ancora del tempo affinché la madre e la figlia possano riunirsi. Il sindaco ha fatto un appello sperando in un lieto fine: “Faremo il possibile per assicurare che la bambina possa tornare dalla madre“, ha commentato Di Stefano. “La madre della neonata non deve avere paura e riconoscere la figlia. Noi saremo al suo fianco e non verrà lasciata sola“.

La scatola di cartone è stata lasciata fuori dal pronto soccorso da una signora, presumibilmente la madre. “Sul nostro territorio ci sono inoltre numerose realtà che lavorano per risolvere queste storie tristi“, ha concluso il sindaco. “Il nostro Comune ha predisposto una serie di progetti e misure di sostegno per aiutare le famiglie in difficoltà“.