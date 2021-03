Seduto da solo e con mascherina abbassata: multa per il "vlogger" WikiPedro

In tempi di Covid-19 le regole sono ferree e chiare per tutti. La mascherina la si deve indossare sempre, indipendemtemente che ci si trovi in un luogo aperto o chiuso, a meno che non ci si trovi in un posto in cui è possibile mantenere per molto tempo il distanziamento sociale. E così è accaduto che nel pomeriggio di sabato 6 marzo il “vlogger” e cantastorie fiorentino, WikiPedro, è stato multato dagli agenti della Polizia di Stato in quanto non indossava correttamente la mascherina. L’uomo, è bene precisarlo, si trovava da solo e lontano da tutti, per cui non era in assembramento con altri individui. Stando al suo racconto aveva abbassato la mascherina e si stava godendo la splendida giornata di sole.

Ad un certo punto però sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che gli hanno intimato di indossare la mascherina. L’uomo, senza esitazione, ha alzato automaticamente la mascherina quanto gli agenti si sono avvicinati, ma nonostante il profondo rispetto mostrato per le forze dell’ordine, i poliziotti lo hanno multato con una sanzione amministrativa di 400 euro. WikiPedro si dice molto amareggiato di quello che è accaduto, ma in generale di tutta la situazione che si sta venendo a creare con la pandemia.

WikiPedro: “Per ragazzi situazione insostenibile”

Secondo il racconto che WikiPedro ha fatto al quotidiano La Nazione, nella giornata di sabato ci sono state molte multe in piazza Santo Spirito. Non si sarebbero verificati episodi di tensione con le forze dell’ordine, ma anche alcuni giovanissimi sono stati multati per il non rispetto delle regole anti contagio. Alcune ragazzine, sanzionate dagli agenti, si sarebbero messe anche a piangere. “Vado spesso nelle scuole, faccio incontri con gli studenti e la situazione è difficile. Al liceo molti hanno iniziato ad andare dallo psicologo: non ne possono più di questo isolamento forzato. Non hanno modo di fare sport, non possono vedere gli amici, stanno perdendo mesi fondamentali della loro vita” – queste sono le parole di Wiki Pedro

Il “vlogger” lancia quindi un appello alle istituzioni, chiedendo di avere buon senso e anche un minimo di comprensione, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. “Questo fine settimana le Cascine erano piene di persone, sono state addirittura organizzate delle partite di calcio nei prati. Tutti hanno visto e nessuno ha fatto nulla. Invece nella stessa città, in piazza Santo Spirito, c’è stata un’intransigenza assoluta. Questo crea grande confusione” – così ha detto il cantastorie ai media locali.

Nelle prossime ore, visto l’avanzare della pandemia e dei nuovi contagi giornalieri, dovrebbe arrivare una nuova stretta. I contenuti del nuovo provvedimento dovrebbero già essere resi noti nella giornata di oggi 9 marzo. Si parla sempre con più insistenza di un lockdown nei weekend e del coprifuoco, che potrebbe essere anticipato alle 19:00 o alle 20:00. “Per i ragazzi la situazione sta diventando insostenibile” – così dice WikiPedro.