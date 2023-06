Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 sulla Costa Garganica

La Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha recentemente individuato un terremoto di magnitudo 4.2 nella zona chiamata ‘Costa Garganica‘, con epicentro situato a 18 km dalle Isole Tremiti. Questa potente scossa sismica è avvenuta alle 17:33:53 e ha avuto coordinate geografiche di latitudine 42.1240 e longitudine 15.7200, con una profondità di 35 km. L’evento sismico ha colpito in modo improvviso il Gargano e la provincia di Foggia, causando una forte scossa di terremoto che si è protratta per circa dieci secondi.

Le testimonianze degli abitanti della zona raccontano un quadro spaventoso, con divani che si muovevano in modo incontrollato e lampadari che oscillavano pericolosamente. Una lettrice afferma che “tremava tutto”, mentre sui social si legge di letti che cominciavano a muoversi da soli. Un abitante di San Nicandro Garganico ha condiviso la sua paura, sottolineando il livello di ansia e angoscia che ha caratterizzato quei momenti drammatici.

Le segnalazioni di persone spaventate e preoccupate arrivano da diverse località della provincia di Foggia, come Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Lesina, Mattinata, Cagnano Varano, Peschici, Manfredonia, San Nicandro Garganico, Ischitella, Rignano Garganico, Vieste, Vico del Gargano, Rodi Garganico e Carpino. Inoltre, sono pervenute segnalazioni anche da altre città circostanti, come Stornarella, Cerignola, Carapelle, Lucera, San Severo, Apricena, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, Torremaggiore e Foggia stessa.

Va notato che questa scossa di terremoto non ha risparmiato neppure regioni limitrofe, come il Molise e l’Abruzzo, dove è stata avvertita con forza. Questa repentina attività sismica ha suscitato grande preoccupazione tra la popolazione locale, la quale si interroga sulle possibili conseguenze e sulla necessità di precauzioni da adottare per garantire la propria sicurezza. Gli esperti del settore stanno attentamente monitorando la situazione e fornendo informazioni rilevanti per rassicurare i cittadini e affrontare al meglio questa inaspettata emergenza.

In conclusione, l’impatto di un terremoto di magnitudo 4.2 nella zona della ‘Costa Garganica’ con epicentro vicino alle Isole Tremiti ha generato panico e allarme tra gli abitanti del Gargano e della provincia di Foggia. L’evento sismico è stato avvertito anche in altre località vicine, diffondendo una sensazione di incertezza sulla sicurezza del territorio colpito. Le istituzioni e gli esperti del settore stanno lavorando per fornire indicazioni utili e supporto alla popolazione, affinché sia possibile affrontare in modo sereno questa difficile situazione e mitigare il rischio di conseguenze maggiori.