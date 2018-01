Scoperto un terribile sfregio all’affresco di Bacco e Arianna, in un’antica domus di Pompei

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Le domus ed i templi di Pompei sono davvero qualcosa di straordinario: come campano, ho avuto modo di visitarli diverse volte, senza mai provare un fascino di minor intensità che, ogni volta, porta a guardare tutto con religioso silenzio e rispetto. Un atteggiamento, purtroppo, non comune tra i turisti che, sovente, asportano oggetti per farne souvenir da portare nei loro luoghi d'origine, in quelli che sono a tutti gli effetti delle ottuse predazioni. Speriamo che, anche in questo piccolo caso, la civiltà vinca contro la barbarie, quella moderna di chi ha danneggiato l'affresco murario di Bacco e Arianna.