Scontro frontale tra due auto, una di esse finisce nel cortile di una casa

Ieri, intorno alle 13:30, si è verificato un incidente stradale in via delle Prete. Pare che due automobili siano entrate in collisione in modo piuttosto violento, dando vita ad uno spettacolo poco rassicurante per i passanti. La situazione è stata gestita tempestivamente dai vigili del fuoco, che sono giunti sul luogo del sinistro con l’aiuto di autogrù provenienti dalle città di Mira e Mestre. Uno dei veicoli coinvolti si è schiantato nel cortile di una casa privata, situata sotto il livello della strada.

Entrambi i conducenti hanno riportato delle ferite per cui sono stati immediatamente presi in carico dal personale sanitario del Suem. Quest’ultimo li ha poi trasportati in ospedale, dove sono rimasti in osservazione per alcune ore. La situazione è stata gestita con precisione dai pompieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nel sinistro, evitando qualunque rischio di ulteriori danni.

In particolare, l’autogrù utilizzata per recuperare l’automobile rimasta intrappolata nel cortile e posizionata in modo verticale, ha permesso di completare le operazioni senza alcun problema. Gli agenti delle forze dell’ordine, invece, si sono occupati di deviare il traffico e di effettuare i rilievi necessari per comprendere al meglio le cause del sinistro.

Grazie al loro intervento, la situazione è stata gestita in modo efficiente e la circolazione è potuta riprendere in tempi rapidi.L’intervento dei soccorsi è durato diverse ore, ma alla fine tutto è stato risolto nel migliore dei modi. L’importante é che i conducenti coinvolti nel sinistro si siano ripresi prontamente dalle loro ferite e che le operazioni di soccorso siano state condotte in modo impeccabile dal personale preposto.

Infatti, è stato necessario l’uso di mezzi specializzati per la rimozione dell’auto e per evitare ulteriori danni provocati dalla caduta. Dopo un’attenta valutazione della situazione, la macchina è stata finalmente recuperata e rimossa dalla zona. Il sinistro ci ricorda ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale, dell’attenzione alla guida e del rispetto delle norme del codice della strada.