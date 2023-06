Scomparso ragazzo di 18 anni caduto nel fiume Secchia

Una tranquilla escursione lungo il fiume Secchia, nei pressi della briglia di Marzaglia, si è trasformata in una preoccupante situazione. Attualmente sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco nella zona di Modena, dove le tracce di un ragazzo di 18 anni, di origini straniere, si sono perse dopo che è caduto accidentalmente nel fiume e trascinato via dalla corrente. L’allarme è stato dato da un amico del giovane che si trovava con lui al momento dell’accaduto.

Secondo quanto riferito, il ragazzo sarebbe caduto nelle acque vorticose del fiume e non sarebbe più riemerso. L’amico rimasto sulla riva, non vedendolo riapparire, si è recato nel vicino abitato di Marzaglia per chiedere aiuto, dando così il via all’intervento dei soccorsi. Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco, dotati di sommozzatori ed elicotteri del nucleo soccorso subacqueo acquatico, che stanno scandagliando una buca.

Stanno monitorando la zona utilizzando anche droni per estendere le ricerche a tratti più a valle verso le casse d’espansione. La Polizia di Stato e i sanitari del 118 si sono uniti alle operazioni di soccorso per garantire il supporto necessario. È un momento di grande preoccupazione e si spera che il ragazzo possa essere ritrovato al più presto, sano e salvo.

La comunità si unisce in un pensiero di solidarietà verso la famiglia e gli amici del giovane, augurando loro di trovare conforto e forza in questo difficile momento. Questo evento serve come triste richiamo alla cautela e alla consapevolezza quando si trascorre del tempo vicino ai corsi d’acqua. È fondamentale prestare attenzione alle condizioni del fiume, specialmente in periodi di piogge o quando la corrente è particolarmente forte.

La sicurezza deve sempre essere una priorità assoluta, evitando comportamenti rischiosi che potrebbero mettere in pericolo la vita stessa. Le autorità continuano a lavorare instancabilmente per trovare il giovane disperso e ogni sforzo viene compiuto per portare a termine con successo questa difficile operazione di ricerca e salvataggio.