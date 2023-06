Schianto sulla Fondovalle Trigno, coinvolte tre vetture: deceduto un ragazzo di 30 anni

Un violento scontro sulla Trignina, nel territorio di Lentella, ha causato il decesso di un uomo di trent’anni originario del Molise. Le circostanze del sinistro sono ancora al vaglio delle autorità competenti, ma si sa che altre tre persone sono rimaste ferite nello schianto. L’evento ha scosso profondamente la comunità locale e ha generato grande tristezza tra parenti e amici del deceduto.

Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie; tra queste, uno è stato elitrasportato all’ospedale di Chieti, a causa di un trauma toracico grave. Gli altri sono stati ricoverati in ospedale a Vasto, dove sono attualmente seguiti dai medici. Immediatamente dopo il sinistro, sono giunti sul posto i Vigili del fuoco di Vasto, i sanitari del 118 di Abruzzo e Molise e i Carabinieri, per prestare soccorso alle persone e per accertare la dinamica del sinistro.

Il traffico sulla Trignina è stato temporaneamente deviato, per permettere alle autorità di procedere alla rimozione dei mezzi sinistrati e per agevolare le operazioni di soccorso.

In queste ore, molte sono le ipotesi sull’accaduto, ma ancora non si sa con precisione come si siano verificati gli eventi che hanno portato a questo disperato epilogo. Sono in corso le indagini per stabilire le cause del sinistro e accertare eventuali responsabilità. La popolazione locale è chiamata a fare la propria parte nell’evitare comportamenti rischiosi alla guida e ad adottare le giuste precauzioni per garantire la sicurezza stradale.

Questo evento è un duro promemoria dell’importanza di rispettare le leggi del codice della strada e di guidare in modo responsabile, nel rispetto della propria vita e della vita degli altri.