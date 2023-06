Un’incresciosa vicenda è accaduta ieri sera sulla A14 all’altezza di Vasto. Un camion aveva preso fuoco poco prima, causando una lunga coda di auto in attesa che la situazione venisse risolta. In quel momento, un SUV ha improvvisamente imboccato la corsia di emergenza per poi piombare a tutta velocità sulle auto ferme, causando momenti di paura e il ferimento di due persone. Secondo i testimoni, due uomini a bordo del SUV sono fuggiti a piedi subito dopo lo schianto.

Da questa circostanza è stato subito pensato che il veicolo potesse essere rubato. Sul posto sono intervenuti immediatamente il 118, i vigili del fuoco e la polstrada, che hanno scoperto che il SUV era stato effettivamente rubato a Vasto poco prima del sinistro, avvenuto al km 447, all’altezza della contrada Buonanotte.

Fortunatamente, le due persone ferite non sono in gravi condizioni e sono state portate in ospedale per essere medicate. Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare i malviventi, che sono fuggiti a piedi scavalcando il guardrail dell’autostrada e facendo perdere le loro tracce nelle campagne circostanti. Questo episodio rappresenta un ulteriore allarme sulla sicurezza delle nostre strade e sottolinea la necessità di una maggiore vigilanza e prevenzione da parte delle autorità competenti.

Le immagini terribili di questo schianto hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando sentimento di incredulità e indignazione. Non è infatti accettabile che qualcuno possa mettere la vita degli altri in pericolo per poi scappare, senza pensare alle conseguenze delle proprie azioni.

Le autorità competenti stanno facendo il possibile per individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia; ma questo non basta, è necessario che tutti noi prendiamo coscienza della gravità di questi episodi, che rappresentano una minaccia per la sicurezza stradale e per la vita di chiunque si trovi coinvolto.

Ricordiamo che la strada non è un campo da gioco, ma un luogo in cui la responsabilità e la prudenza devono guidare sempre il proprio comportamento.