La comunità di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, è addolorata per la perdita di Patrizia Gambatesa, una giovane mamma di 42 anni che ha perso la vita in un incidente stradale. L’improvvisa scomparsa di Patrizia ha gettato un’ombra di tristezza sull’intera comunità, che si stringe attorno alla sua famiglia in questo momento così difficile.

Il sindaco della piccola cittadina pugliese ha espresso il suo più profondo cordoglio a nome di tutta la comunità per la scomparsa di Patrizia, definendo la perdita di una giovane vita una tragedia immane. In segno di lutto, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per oggi, in concomitanza con i funerali della donna.

Durante i solenni funerali, svoltisi questa mattina presso la Chiesa di San Nicola di Bari, la bandiera italiana e quella dell’Unione Europea sono state esposte a mezz’asta dal municipio. Il sindaco Mario Simonelli ha spiegato che l’intera comunità di Orsara di Puglia è rimasta profondamente scossa dalla dipartita di Patrizia, una donna stimata e amata da tutti. Patrizia, lavoratrice, moglie e madre di due bambini, aveva 42 anni e lascia un vuoto incolmabile nelle vite di coloro che l’hanno conosciuta e amata.

L’episodio è avvenuto lo scorso sabato pomeriggio lungo la Strada Statale 90, mentre la donna era alla guida della sua auto. Per cause ancora da accertare, intorno alle 16:30, in prossimità di Giardinetto, Patrizia Gambatesa ha perso il controllo del veicolo, sbandando ed uscendo di strada. L’auto è finita sull’erba e poi si è schiantata contro il guardrail, un colpo che si è rivelato fatale per la donna. Nonostante i soccorsi prontamente intervenuti da parte dei vigili del fuoco, colleghi del marito, e del personale medico del 118, ogni tentativo è risultato vano. Patrizia è morta di fronte ai suoi piccoli figli che si trovavano nell’auto, ma per fortuna sono rimasti illesi.

La comunità di Orsara di Puglia è sconvolta per questa perdita e si unisce al dolore dei familiari, degli amici e di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscere e amare Patrizia.